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Против H&M в России возбудили уголовное дело о неуплате пошлин
Против H&M в России возбудили уголовное дело о неуплате пошлин
Федеральная таможенная служба возбудила против крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) уголовное дело об уклонении от уплаты... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:27
2021-02-09T18:12
россия
h&m
федеральная таможенная служба (фтс россии)
общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Федеральная таможенная служба возбудила против крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes &amp; Mauritz (H&amp;M) уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных пошлин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении.Речь идет о том, что российское подразделение H&amp;M c 2016 по 2019 год не включило в декларации часть лицензионных сборов, которые платит шведской материнской компании при импорте товаров.Агентство отмечает, что в 2019 году H&amp;M заплатила 3,1 миллиарда рублей, чтобы покрыть несоответствие, выявленное после аудиторской проверки. По словам собеседника агентства Блумберг, уголовное дело может привести к штрафу, в два раза превышающему это несоответствие.Пресс-служба H&amp;M в Стокгольме подтвердила факт расследования, однако деталей не уточнила, так как не получила информации от местных властей, пишет агентство.Объем продаж H&amp;M в России по итогам финансового года снизился на девять процентов, до 6,226 миллиарда крон (743,1 миллиона долларов). Количество магазинов за этот период составило 155.Компания H&amp;M основана в 1947 году в Швеции, занимается производством и продажей одежды. Помимо H&amp;M, развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и другие.
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россия, h&m, федеральная таможенная служба (фтс россии), общество

Против H&M в России возбудили уголовное дело о неуплате пошлин

17:27 09.02.2021 (обновлено: 18:12 09.02.2021)
 
© Depositphotos / Morumotto1Магазин сети H&M
Магазин сети H&M - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Depositphotos / Morumotto1
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Федеральная таможенная служба возбудила против крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных пошлин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении.
Речь идет о том, что российское подразделение H&M c 2016 по 2019 год не включило в декларации часть лицензионных сборов, которые платит шведской материнской компании при импорте товаров.
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Агентство отмечает, что в 2019 году H&M заплатила 3,1 миллиарда рублей, чтобы покрыть несоответствие, выявленное после аудиторской проверки. По словам собеседника агентства Блумберг, уголовное дело может привести к штрафу, в два раза превышающему это несоответствие.
Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила факт расследования, однако деталей не уточнила, так как не получила информации от местных властей, пишет агентство.
Объем продаж H&M в России по итогам финансового года снизился на девять процентов, до 6,226 миллиарда крон (743,1 миллиона долларов). Количество магазинов за этот период составило 155.
Компания H&M основана в 1947 году в Швеции, занимается производством и продажей одежды. Помимо H&M, развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и другие.
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РоссияH&MФедеральная таможенная служба (ФТС России)Общество
 
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