https://ria.ru/20210209/poshliny-1596708813.html

Против H&M в России возбудили уголовное дело о неуплате пошлин

Против H&M в России возбудили уголовное дело о неуплате пошлин

Федеральная таможенная служба возбудила против крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) уголовное дело об уклонении от уплаты... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:27

2021-02-09T17:27

2021-02-09T18:12

россия

h&m

федеральная таможенная служба (фтс россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596712967_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8fb514be5b110d56a20af283176faf3.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Федеральная таможенная служба возбудила против крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных пошлин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении.Речь идет о том, что российское подразделение H&M c 2016 по 2019 год не включило в декларации часть лицензионных сборов, которые платит шведской материнской компании при импорте товаров.Агентство отмечает, что в 2019 году H&M заплатила 3,1 миллиарда рублей, чтобы покрыть несоответствие, выявленное после аудиторской проверки. По словам собеседника агентства Блумберг, уголовное дело может привести к штрафу, в два раза превышающему это несоответствие.Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила факт расследования, однако деталей не уточнила, так как не получила информации от местных властей, пишет агентство.Объем продаж H&M в России по итогам финансового года снизился на девять процентов, до 6,226 миллиарда крон (743,1 миллиона долларов). Количество магазинов за этот период составило 155.Компания H&M основана в 1947 году в Швеции, занимается производством и продажей одежды. Помимо H&M, развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и другие.

https://ria.ru/20200728/1575041675.html

https://ria.ru/20210112/brexit-1592666694.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, h&m, федеральная таможенная служба (фтс россии), общество