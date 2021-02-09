Против H&M в России возбудили уголовное дело о неуплате пошлин
17:27 09.02.2021 (обновлено: 18:12 09.02.2021)
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Федеральная таможенная служба возбудила против крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных пошлин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении.
Речь идет о том, что российское подразделение H&M c 2016 по 2019 год не включило в декларации часть лицензионных сборов, которые платит шведской материнской компании при импорте товаров.
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Агентство отмечает, что в 2019 году H&M заплатила 3,1 миллиарда рублей, чтобы покрыть несоответствие, выявленное после аудиторской проверки. По словам собеседника агентства Блумберг, уголовное дело может привести к штрафу, в два раза превышающему это несоответствие.
Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила факт расследования, однако деталей не уточнила, так как не получила информации от местных властей, пишет агентство.
Объем продаж H&M в России по итогам финансового года снизился на девять процентов, до 6,226 миллиарда крон (743,1 миллиона долларов). Количество магазинов за этот период составило 155.
Компания H&M основана в 1947 году в Швеции, занимается производством и продажей одежды. Помимо H&M, развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и другие.
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