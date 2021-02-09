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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210209/pokupki-1596692364.html
В КНР стали больше покупать в ходе стриминговых трансляций в приложениях
В КНР стали больше покупать в ходе стриминговых трансляций в приложениях
В преддверии праздника Весны – Нового года по лунному календарю, в Китае стало модно совершать покупки при стриминговых трансляциях в мобильных приложениях. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:47
2021-02-09T15:47
россия-китай: главное
китай
технологии
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МОСКВА, 9 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В преддверии праздника Весны – Нового года по лунному календарю, в Китае стало модно совершать покупки при стриминговых трансляциях в мобильных приложениях.Вечером 8 февраля накануне видео-конференции руководителей КНР и стран Центральной и Восточной Европы прошла видео-трансляция, в ходе которой телеведущие Медиакорпорации Китая Чэнь Вэйхун и Ли Сысюань вместе со звездой интернет-продаж Вэй Я представили импортируемые новогодние товары. В течение менее чем трех часов, в ходе интернет-трансляции, китайские потребители купили товары из Польши, Греции, Болгарии, Венгрии, Латвии и др., на общую сумму более 37 миллионов юаней.
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китай, технологии

В КНР стали больше покупать в ходе стриминговых трансляций в приложениях

15:47 09.02.2021
 
© Fotolia / Robert KneschkeТелефон в руках
Телефон в руках - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Fotolia / Robert Kneschke
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В преддверии праздника Весны – Нового года по лунному календарю, в Китае стало модно совершать покупки при стриминговых трансляциях в мобильных приложениях.
Вечером 8 февраля накануне видео-конференции руководителей КНР и стран Центральной и Восточной Европы прошла видео-трансляция, в ходе которой телеведущие Медиакорпорации Китая Чэнь Вэйхун и Ли Сысюань вместе со звездой интернет-продаж Вэй Я представили импортируемые новогодние товары. В течение менее чем трех часов, в ходе интернет-трансляции, китайские потребители купили товары из Польши, Греции, Болгарии, Венгрии, Латвии и др., на общую сумму более 37 миллионов юаней.
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