https://ria.ru/20210209/pokupki-1596692364.html

В КНР стали больше покупать в ходе стриминговых трансляций в приложениях

В КНР стали больше покупать в ходе стриминговых трансляций в приложениях

В преддверии праздника Весны – Нового года по лунному календарю, в Китае стало модно совершать покупки при стриминговых трансляциях в мобильных приложениях. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:47

2021-02-09T15:47

2021-02-09T15:47

россия-китай: главное

китай

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/93782/67/937826724_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bcf9f17c54ddfd410f863a38db7db74c.jpg

МОСКВА, 9 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В преддверии праздника Весны – Нового года по лунному календарю, в Китае стало модно совершать покупки при стриминговых трансляциях в мобильных приложениях.Вечером 8 февраля накануне видео-конференции руководителей КНР и стран Центральной и Восточной Европы прошла видео-трансляция, в ходе которой телеведущие Медиакорпорации Китая Чэнь Вэйхун и Ли Сысюань вместе со звездой интернет-продаж Вэй Я представили импортируемые новогодние товары. В течение менее чем трех часов, в ходе интернет-трансляции, китайские потребители купили товары из Польши, Греции, Болгарии, Венгрии, Латвии и др., на общую сумму более 37 миллионов юаней.

https://ria.ru/20210207/telefony-1596413926.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии