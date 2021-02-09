https://ria.ru/20210209/pokhischenie-1596695297.html

В Башкирии сотрудница банка похитила более 13 миллионов рублей

В Башкирии сотрудница банка похитила более 13 миллионов рублей

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело против сотрудницы банка, подозреваемой в хищении у вкладчиков свыше 13 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:00

2021-02-09T16:00

2021-02-09T16:00

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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УФА, 9 фев – РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело против сотрудницы банка, подозреваемой в хищении у вкладчиков свыше 13 миллионов рублей, сообщает башкирский СК.В сообщении уточняется, что фигурантом 20 уголовных дел о мошенничестве с использованием служебного положения стала 35-летняя сотрудница одного из местных отделений банка. В настоящее время она уволена.Отмечается, что похищенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Преступные факты были выявлены службой безопасности банка после того, как один из вкладчиков обнаружил отсутствие на счету денежных средств."Подозреваемая созналась в содеянном и возместила часть причиненного ущерба. В настоящее время с ней проводятся следственные действия, допрашиваются работники банка и потерпевшие, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба", - сообщает СУСК.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/proisshestviya-1594822378.html

республика башкортостан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия