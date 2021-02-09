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В Башкирии сотрудница банка похитила более 13 миллионов рублей
В Башкирии сотрудница банка похитила более 13 миллионов рублей
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело против сотрудницы банка, подозреваемой в хищении у вкладчиков свыше 13 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:00
2021-02-09T16:00
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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УФА, 9 фев – РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело против сотрудницы банка, подозреваемой в хищении у вкладчиков свыше 13 миллионов рублей, сообщает башкирский СК.В сообщении уточняется, что фигурантом 20 уголовных дел о мошенничестве с использованием служебного положения стала 35-летняя сотрудница одного из местных отделений банка. В настоящее время она уволена.Отмечается, что похищенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Преступные факты были выявлены службой безопасности банка после того, как один из вкладчиков обнаружил отсутствие на счету денежных средств."Подозреваемая созналась в содеянном и возместила часть причиненного ущерба. В настоящее время с ней проводятся следственные действия, допрашиваются работники банка и потерпевшие, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба", - сообщает СУСК.
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республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Башкирии сотрудница банка похитила более 13 миллионов рублей

16:00 09.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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УФА, 9 фев – РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело против сотрудницы банка, подозреваемой в хищении у вкладчиков свыше 13 миллионов рублей, сообщает башкирский СК.
В сообщении уточняется, что фигурантом 20 уголовных дел о мошенничестве с использованием служебного положения стала 35-летняя сотрудница одного из местных отделений банка. В настоящее время она уволена.
"По версии следствия, клиентский менеджер банка с января 2019 по октябрь 2020 года похитила более 13,4 миллионов рублей у 20 клиентов учреждения, которые вносили деньги на депозитные счета на длительный срок. Сотрудница банка без ведома клиентов выпускала на их имя банковские карты, получала их лично и снимала деньги в банкоматах, а в некоторых случаях оформляла денежный перевод сразу себе на счет", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
Отмечается, что похищенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Преступные факты были выявлены службой безопасности банка после того, как один из вкладчиков обнаружил отсутствие на счету денежных средств.
"Подозреваемая созналась в содеянном и возместила часть причиненного ущерба. В настоящее время с ней проводятся следственные действия, допрашиваются работники банка и потерпевшие, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба", - сообщает СУСК.
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