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Москвичей во вторник ожидает метель и до минус 13

Москвичей во вторник ожидает метель и до минус 13

Температура воздуха до минус 13 градусов и снег с метелью к вечеру ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T08:12

2021-02-09T08:12

2021-02-09T08:12

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Температура воздуха до минус 13 градусов и снег с метелью к вечеру ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, ожидается восточный ветер, 4-9 метров в секунду, вечером порывистый. Давление слабо падает, к вечеру вернется в норму - 746 миллиметров ртутного столба.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество