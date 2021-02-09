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Москвичей во вторник ожидает метель и до минус 13
Москвичей во вторник ожидает метель и до минус 13
Температура воздуха до минус 13 градусов и снег с метелью к вечеру ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:12
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михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Температура воздуха до минус 13 градусов и снег с метелью к вечеру ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, ожидается восточный ветер, 4-9 метров в секунду, вечером порывистый. Давление слабо падает, к вечеру вернется в норму - 746 миллиметров ртутного столба.
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михаил леус, москва, общество

Москвичей во вторник ожидает метель и до минус 13

08:12 09.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковДевушки гуляют в Москве
Девушки гуляют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Температура воздуха до минус 13 градусов и снег с метелью к вечеру ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять циклон, приближающийся с юго-запада. Погода будет облачная с прояснениями, во второй половине дня временами снег - вначале небольшой, к вечеру более заметный. В вечерние часы возможны метели. Минус 11 - минус 13 в Москве, 10-15 градусов мороза по области", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ожидается восточный ветер, 4-9 метров в секунду, вечером порывистый. Давление слабо падает, к вечеру вернется в норму - 746 миллиметров ртутного столба.
 
Михаил ЛеусМоскваОбщество
 
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