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Москвичей во вторник ожидает метель и до минус 13
Москвичей во вторник ожидает метель и до минус 13
Температура воздуха до минус 13 градусов и снег с метелью к вечеру ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:12
2021-02-09T08:12
2021-02-09T08:12
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Температура воздуха до минус 13 градусов и снег с метелью к вечеру ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, ожидается восточный ветер, 4-9 метров в секунду, вечером порывистый. Давление слабо падает, к вечеру вернется в норму - 746 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
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михаил леус, москва, общество