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Маттиас Платцек: Россия и Германия должны вернуться к партнерству

Маттиас Платцек: Россия и Германия должны вернуться к партнерству

Политический кризис в отношениях между Германией и Россией достиг нового витка эскалации: 8 февраля власти ФРГ объявили персоной нон грата сотрудника... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:30

2021-02-09T12:30

2021-02-09T12:33

россия

северный поток — 2

франк-вальтер штайнмайер

алексей навальный

германия

берлин (город)

интервью

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Политический кризис в отношениях между Германией и Россией достиг нового витка эскалации: 8 февраля власти ФРГ объявили персоной нон грата сотрудника российского посольства в Берлине, этот шаг был принят в ответ на решение Москвы об экстрадиции трех дипломатов ЕС (в том числе одного дипломата Германии) в связи с нежелательной активностью некоторых загранпредставительств в России на фоне нелегальных акций протеста в конце января. Возможен ли еще диалог между странами, почему новая "восточная политика" Берлина нуждается в новых подходах, к чему ведет расширение санкций против России, и что ждет "Северный поток 2" – на эти и другие вопросы в интервью РИА Новости ответил глава крупнейшей профильной организации в ФРГ – Германо-российского форума, экс-премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек.– Господин Платцек, как вы оцениваете уровень сотрудничества с Россией в рамках Германо-российского форума в начале 2021 года, какие мероприятия вы сможете провести в этом году?– В прошлом году, когда мероприятия практически не могли проходить в очном формате, обмен оставался очень живым и интенсивным. Германо-российскому форуму удалось успешно продолжить сотрудничество, частично также посредством онлайн-форматов, в тяжелых условиях пандемии и нынешних сложных и натянутых отношений. Например, мы впервые организовали в формате онлайн-конференции наш самый важный политический дискуссионный форум "Потсдамские встречи" и германо-российскую муниципальную конференцию. Поэтому я убежден в том, что мы продолжим успешно работать в 2021 году, тем более что есть, по крайней мере, перспектива, что снова могут начаться реальные встречи. Мы с особенной радостью ждем конференции городов-партнеров в Калуге летом, где мы надеемся снова встретиться с многими сотнями участников.– Как вы оцениваете "новую восточную политику" (актуальная концепция внешнеполитических отношений Германии со странами Восточной Европы, включая Россию – ред.), которую с 2017 года проводит министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас? Считаете ли вы, что эта внешнеполитическая линия может измениться в ближайшем будущем, и особенно в отношении России – насколько вы считаете это необходимым?– Мне не к лицу оценивать работу германского министра иностранных дел. Хайко Маас, конечно, не нуждается в моих советах. Не секрет, что я уже давно выступаю за новую "восточную политику" в традиции (экс-канцлера ФРГ) Вилли Брандта и (политического советника Брандта, автора "восточной политики") Эгона Бара. Серьезная напряженность, которую мы испытываем сегодня в Европе, вызывает большую озабоченность не только у меня. Считаю ситуацию на нашем континенте чрезвычайно опасной. Мы давно вступили в новую фазу гонки вооружений... История, совершенно точно, не повторяется. Но мы можем извлечь из нее урок. В конце 1960-х годов, в то время, когда холодная война была "самой холодной" – Советский Союз только что жестоко подавил Пражскую весну войсками Варшавского договора, – умные и дальновидные политики встали на новый путь: Брандт и Бар сделали шаг навстречу Востоку и осмелились на сближение. Им удалось разрядить отношения между Востоком и Западом за счет более тесного политического и экономического сотрудничества и восстановить больше доверия между блоками. Я считаю, что нам нужно улучшить чрезвычайно напряженные отношения сегодня и попытаться найти путь, который впоследствии может привести к партнерству. Я говорю это, потому что глубоко убежден в том, что мы нужны друг другу: для мирного будущего в Европе, а также для решения задач, которые встанут перед нами в ближайшие десятилетия – защита окружающей среды и климата, реформа энергетики и транспорта, цифровизация. Я руководствуюсь словами Эгона Бара: без России или против нее на нашем континенте не будет долгосрочной безопасности. Те, кто восприняли эти слова, не могут не работать на благо отношений между нашими странами в общей Европе. Несмотря на тяжелые события последнего времени, мы должны смотреть вверх, смотреть на 15 лет вперед и разработать для этого устойчивую стратегию.– В 2021 году в Германии пройдут выборы в бундестаг ФРГ. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет уйти из политики. Ее преемником может стать председатель ХДС Армин Лашет. Что вы ждете от германо-российских, а также европейско-российских отношений в этой связи?– Несмотря на то, что я очень хотел бы видеть федеральное правительство с сентября 2021 года под социал-демократическим руководством, я очень ценю премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии и знаю, что он придает большое значение отношениям с Россией. С удовольствием вспоминаю германо-российскую конференцию городов-партнеров 2019 года в округе Дюрен, которую мы смогли открыть в коронационном зале мэрии Ахена. На церемонии открытия Армин Лашет напомнил о многовековой взаимозависимости наших народов и дал понять, что у немцев и русских сегодня достаточно тем, которые объединяют их и над которыми они могут работать сообща.– В ситуации вокруг Алексея Навального – оцениваете ли вы позицию федерального правительства как конструктивную? Должны ли россияне получить полный доступ к медицинским данным господина Навального в Германии? Может быть, федеральному правительству нужно объяснить, почему Навальный, который прибыл в Берлин в качестве пациента, участвовал в производстве фильма в Германии?– Что касается дела Навального и упомянутых событий, которые с этим связаны, то у меня нет возможности дать реалистичную оценку... Но я очень четко говорю, что хотел бы видеть в России значительно больше смелости в отношении политически активного гражданского общества, и я надеюсь, что кремлевская администрация найдет разумный путь разрешения нынешней тревожной ситуации. В напряженных социальных ситуациях широкая дискуссия гораздо полезнее и продуктивнее, чем аресты и принудительный покой.– Берлин осуждает реакцию Москвы на нелегальные уличные акции протеста в последние недели. Почему в Берлине совершенно по-разному оцениваются такие события в России и, например, в США или Франции, или в самой Германии? Возможен ли вообще диалог с такими разными оценками?– Диалог необходим, особенно когда оценки такие разные, как сегодня. Мы не можем допустить безмолвия. Около двух лет назад Франк-Вальтер Штайнмайер предупреждал об опасности растущего отчуждения между нашими двумя народами. Федеральный президент напомнил о нашей истории, которая учит нас не стоять сложа руки, когда доверие в отношениях между немцами и россиянами падает. Сегодня отчуждение ощутимо. Интерес друг к другу уменьшился, и от того восторга, который немцы и русские, возможно, испытывали друг к другу, почти не осталось ничего. Мы все меньше и меньше знаем друг о друге – об истории, культуре и менталитете, и мы часто не пытаемся больше понять точку зрения другой стороны. Я считаю, что это очень опасное развитие событий. Чем меньше мы знаем друг о друге, тем больше предрассудков и стереотипов, включая старые образы врагов, может укорениться в наших обществах и тем значительнее острые эмоции заменяют дифференцированный взгляд на политические и экономические вопросы. Вот почему нам сегодня нужно больше диалога и больше контактов. Связи между нашими обществами играют в этом важную роль. В партнерствах между городами, в школьных и молодежных обменах или в кооперации университетов, везде, где встречаются и работают немецкие и российские граждане, растет взаимопонимание и доверие, в которых мы так нуждаемся сегодня. Германо-российский форум, который я имею честь возглавлять, делает все, что в его силах, для расширения этого сотрудничества между нашими обществами. В настоящее время это иногда напоминает сизифов труд, но это имеет смысл и необходимо.– Сегодня из Берлина слышны новые требования о расширении санкций ЕС против России. Считаете ли вы, что экономическое сотрудничество, например, по проекту газопровода "Северный поток 2", действительно может остановиться? Всерьез ли ждут в Германии, что новые санкции могут оказаться более успешными, чем санкции 2014 года?– Я не думаю, что санкции – правильный путь, потому что они не привели и не приведут к позитивному сдвигу в отношениях между Россией и Европой. Напротив: в последние годы мы увидели, что санкции привели скорее к ухудшению ситуации: опасность военной эскалации в Европе возросла, политические отношения разрушены, а экономические отношения пострадали с обеих сторон. Поэтому я не верю в выход из "Северного потока 2". Экономический ущерб будет огромным, политический ущерб невозможно измерить вообще... Остановка "Северного потока 2" приведет только к очередной изоляции России, вероятно, на очень долгое время. Я думаю, это вообще не может быть в наших интересах. Кстати, эксперты говорят, что такой трубопровод можно использовать и для водорода – энергоносителя будущего. Здесь мы также должны мыслить намного более долгосрочно и меньше руководствоваться краткосрочными политическими соображениями. Потому что одно можно сказать наверняка: географию так быстро не изменить. Россия завтра по-прежнему будет нашим соседом на европейском континенте, "недвижимым", как выразился Эгон Бар.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/sevpotok-1596645756.html

https://ria.ru/20210204/potok-1595942430.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/navalnyy-1596574400.html

https://ria.ru/20210207/kollaps-1596391263.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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