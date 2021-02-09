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В Москве автомобиль насмерть сбил девушку на пешеходном переходе
В Москве автомобиль насмерть сбил девушку на пешеходном переходе
В Москве, по предварительным данным, пьяный водитель Mercedes сбил на пешеходном переходе двух девушек, одна из них скончалась в реанимации, сообщается на сайте РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:19
2021-02-09T18:19
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Москве, по предварительным данным, пьяный водитель Mercedes сбил на пешеходном переходе двух девушек, одна из них скончалась в реанимации, сообщается на сайте столичного главка МВД России.По данным полиции, вечером 6 февраля водитель автомобиля Mercedes на Флотской улице сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух девушек. Отмечается, что пешеходы после столкновения с автомобилем попали под другую машину, движущуюся по встречной полосе. В результате 21-летняя и 22-летняя девушки были доставлены в столичные больницы, одна из них от полученных травм скончалась в реанимации.Отмечается, что из-за явных признаков опьянения у водителя он был направлен для прохождения медицинского освидетельствования. О результатах медосвидетельствования в релизе не сообщается.
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россия, москва, происшествия

В Москве автомобиль насмерть сбил девушку на пешеходном переходе

18:19 09.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Москве, по предварительным данным, пьяный водитель Mercedes сбил на пешеходном переходе двух девушек, одна из них скончалась в реанимации, сообщается на сайте столичного главка МВД России.
По данным полиции, вечером 6 февраля водитель автомобиля Mercedes на Флотской улице сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух девушек. Отмечается, что пешеходы после столкновения с автомобилем попали под другую машину, движущуюся по встречной полосе. В результате 21-летняя и 22-летняя девушки были доставлены в столичные больницы, одна из них от полученных травм скончалась в реанимации.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 14:34
В Саратовской области в ДТП погибли три человека
Отмечается, что из-за явных признаков опьянения у водителя он был направлен для прохождения медицинского освидетельствования. О результатах медосвидетельствования в релизе не сообщается.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водителю автомобиля Mercedes предъявлено обвинение. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

 
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