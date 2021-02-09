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В Москве автомобиль насмерть сбил девушку на пешеходном переходе

В Москве автомобиль насмерть сбил девушку на пешеходном переходе

В Москве, по предварительным данным, пьяный водитель Mercedes сбил на пешеходном переходе двух девушек, одна из них скончалась в реанимации, сообщается на сайте РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T18:19

2021-02-09T18:19

2021-02-09T18:19

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Москве, по предварительным данным, пьяный водитель Mercedes сбил на пешеходном переходе двух девушек, одна из них скончалась в реанимации, сообщается на сайте столичного главка МВД России.По данным полиции, вечером 6 февраля водитель автомобиля Mercedes на Флотской улице сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух девушек. Отмечается, что пешеходы после столкновения с автомобилем попали под другую машину, движущуюся по встречной полосе. В результате 21-летняя и 22-летняя девушки были доставлены в столичные больницы, одна из них от полученных травм скончалась в реанимации.Отмечается, что из-за явных признаков опьянения у водителя он был направлен для прохождения медицинского освидетельствования. О результатах медосвидетельствования в релизе не сообщается.

https://ria.ru/20210207/dtp-1596385486.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия