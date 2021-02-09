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Россия-Китай: Главное
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Ван И: КНР намерена поднять двухсторонние отношения с РФ на новую ступень
Ван И: КНР намерена поднять двухсторонние отношения с РФ на новую ступень
В преддверии "Праздника Весны" (Новый год по Лунному календарю) член Госсовета, министр иностранных дел Ван И выступил с новогодним обращением к аккредитованным РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:52
2021-02-09T12:52
россия-китай: главное
россия
ван и (политик)
китай
в мире
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МОСКВА, 9 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В преддверии "Праздника Весны" (Новый год по Лунному календарю) член Госсовета, министр иностранных дел Ван И выступил с новогодним обращением к аккредитованным в КНР послам различных стран и регионов мира.Министр особо отметил, что в новом году Китай намерен поднять на новую ступень китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху.По его словам, Китай намерен и дальше укреплять обмены для поддержания стабильности во всем мире, стремясь поднять двухсторонние отношения с Россией на новую ступень и укрепить политическое взаимное доверие и практическое сотрудничество со странами ЕС.
https://ria.ru/20210126/kitay-1594592495.html
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россия, ван и (политик), китай, в мире

Ван И: КНР намерена поднять двухсторонние отношения с РФ на новую ступень

12:52 09.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В преддверии "Праздника Весны" (Новый год по Лунному календарю) член Госсовета, министр иностранных дел Ван И выступил с новогодним обращением к аккредитованным в КНР послам различных стран и регионов мира.
Министр особо отметил, что в новом году Китай намерен поднять на новую ступень китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху.
"Китайская сторона будет следовать внешнеполитической доктрине "мысли Си Цзиньпина о дипломатии", продолжать углублять дружеское сотрудничество с другими странами и прилагать все усилия для содействия построению сообщества единой судьбы человечества", - отметил Ван И.
По его словам, Китай намерен и дальше укреплять обмены для поддержания стабильности во всем мире, стремясь поднять двухсторонние отношения с Россией на новую ступень и укрепить политическое взаимное доверие и практическое сотрудничество со странами ЕС.
"Мы будем содействовать созданию Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы, а также построению более тесного китайско-африканского, китайско-арабского и китайско-латиноамериканского сообщества единой судьбы, укрепляя солидарность и дружбу с развивающимися странами", - отметил глава МИД КНР.
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