https://ria.ru/20210209/otnosheniya-1596655920.html

Ван И: КНР намерена поднять двухсторонние отношения с РФ на новую ступень

Ван И: КНР намерена поднять двухсторонние отношения с РФ на новую ступень

В преддверии "Праздника Весны" (Новый год по Лунному календарю) член Госсовета, министр иностранных дел Ван И выступил с новогодним обращением к аккредитованным РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:52

2021-02-09T12:52

2021-02-09T12:52

россия-китай: главное

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ван и (политик)

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МОСКВА, 9 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В преддверии "Праздника Весны" (Новый год по Лунному календарю) член Госсовета, министр иностранных дел Ван И выступил с новогодним обращением к аккредитованным в КНР послам различных стран и регионов мира.Министр особо отметил, что в новом году Китай намерен поднять на новую ступень китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху.По его словам, Китай намерен и дальше укреплять обмены для поддержания стабильности во всем мире, стремясь поднять двухсторонние отношения с Россией на новую ступень и укрепить политическое взаимное доверие и практическое сотрудничество со странами ЕС.

https://ria.ru/20210126/kitay-1594592495.html

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китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ван и (политик), китай, в мире