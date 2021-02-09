https://ria.ru/20210209/oruzhie-1596622409.html

Россия сделает гиперзвуковое оружие основой сил неядерного сдерживания

Россия сделает гиперзвуковое оружие основой сил неядерного сдерживания

В России основу сил неядерного сдерживания составят гиперзвуковые комплексы различного базирования, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:01

2021-02-09T10:01

2021-02-09T10:53

миг-31

владимир путин

оренбургская область

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В России основу сил неядерного сдерживания составят гиперзвуковые комплексы различного базирования, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.Российское гиперзвуковое оружие в 2018 году презентовал в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. В первую очередь речь шла о комплексах "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк с соответствующими системами дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в девять Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров. Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.

https://ria.ru/20201227/ugroza-1591093783.html

https://ria.ru/20201030/oruzhie-1582200842.html

оренбургская область

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миг-31, владимир путин, оренбургская область, сергей шойгу, безопасность