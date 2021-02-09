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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/ogranicheniya-1596612171.html
В Хабаровском крае смягчат ограничения из-за коронавируса
В Хабаровском крае смягчат ограничения из-за коронавируса
Ранее введенные ограничения по времени работы общепита и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в Хабаровском крае рекомендовано отменить с 12 февраля, РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:08
2021-02-09T08:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил дегтярев
здоровье - общество
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 9 фев — РИА Новости. Ранее введенные ограничения по времени работы общепита и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в Хабаровском крае рекомендовано отменить с 12 февраля, сообщает во вторник краевой минздрав."Сегодня на заседании краевого оперативного штаба по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения коронавируса рекомендовано отменить с 12 февраля ранее введенные ограничения, касающиеся времени работы общепита и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий. Сейчас это допускается в период с пяти часов до полуночи", - говорится в сообщении.Уточняется, что несмотря на снятие ограничений по времени работы предприятий общепита работать они по-прежнему обязаны с соблюдением масочного режима и требований по рассадке посетителей."Показатели по заболеваемости постепенно снижаются. Одновременно мы сохраняем объемы тестирования, ведем масштабную кампанию по вакцинации жителей края. Принимаемые шаги и дисциплинированность большинства людей в соблюдении противоэпидемических мер позволяют нам постепенно снимать введенные ранее запреты", - прокомментировал такое решение врио губернатора региона Михаил Дегтярев.С 6 февраля к обычному режиму работы вернулись музеи и библиотеки. С декабря прошлого года они принимали посетителей в режиме предварительной записи. Кроме того, в регионе возобновляется работа цирков при условии заполняемости помещений в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности. С 12 февраля также отменяется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.С начала пандемии коронавирусом в крае заразились более 46,4 тысячи человек, 262 жителя региона умерли. На лечении находятся более 3,9 тысячи человек. Коечный фонд занят на 77,59%.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, здоровье - общество, хабаровский край

В Хабаровском крае смягчат ограничения из-за коронавируса

08:08 09.02.2021
 
© Fotolia / Andrew BaydaСервировка стола
Сервировка стола - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Fotolia / Andrew Bayda
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 9 фев — РИА Новости. Ранее введенные ограничения по времени работы общепита и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в Хабаровском крае рекомендовано отменить с 12 февраля, сообщает во вторник краевой минздрав.
"Сегодня на заседании краевого оперативного штаба по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения коронавируса рекомендовано отменить с 12 февраля ранее введенные ограничения, касающиеся времени работы общепита и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий. Сейчас это допускается в период с пяти часов до полуночи", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что несмотря на снятие ограничений по времени работы предприятий общепита работать они по-прежнему обязаны с соблюдением масочного режима и требований по рассадке посетителей.
"Показатели по заболеваемости постепенно снижаются. Одновременно мы сохраняем объемы тестирования, ведем масштабную кампанию по вакцинации жителей края. Принимаемые шаги и дисциплинированность большинства людей в соблюдении противоэпидемических мер позволяют нам постепенно снимать введенные ранее запреты", - прокомментировал такое решение врио губернатора региона Михаил Дегтярев.
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С 6 февраля к обычному режиму работы вернулись музеи и библиотеки. С декабря прошлого года они принимали посетителей в режиме предварительной записи. Кроме того, в регионе возобновляется работа цирков при условии заполняемости помещений в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности. С 12 февраля также отменяется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.
С начала пандемии коронавирусом в крае заразились более 46,4 тысячи человек, 262 жителя региона умерли. На лечении находятся более 3,9 тысячи человек. Коечный фонд занят на 77,59%.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ДегтяревЗдоровье - ОбществоХабаровский край
 
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