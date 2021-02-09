https://ria.ru/20210209/ogranicheniya-1596612171.html

В Хабаровском крае смягчат ограничения из-за коронавируса

В Хабаровском крае смягчат ограничения из-за коронавируса

Ранее введенные ограничения по времени работы общепита и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в Хабаровском крае рекомендовано отменить с 12 февраля, РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T08:08

2021-02-09T08:08

2021-02-09T08:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил дегтярев

здоровье - общество

хабаровский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/98678/15/986781593_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b0830e000214880fd3a50df28508d676.jpg

ХАБАРОВСК, 9 фев — РИА Новости. Ранее введенные ограничения по времени работы общепита и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в Хабаровском крае рекомендовано отменить с 12 февраля, сообщает во вторник краевой минздрав."Сегодня на заседании краевого оперативного штаба по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения коронавируса рекомендовано отменить с 12 февраля ранее введенные ограничения, касающиеся времени работы общепита и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий. Сейчас это допускается в период с пяти часов до полуночи", - говорится в сообщении.Уточняется, что несмотря на снятие ограничений по времени работы предприятий общепита работать они по-прежнему обязаны с соблюдением масочного режима и требований по рассадке посетителей."Показатели по заболеваемости постепенно снижаются. Одновременно мы сохраняем объемы тестирования, ведем масштабную кампанию по вакцинации жителей края. Принимаемые шаги и дисциплинированность большинства людей в соблюдении противоэпидемических мер позволяют нам постепенно снимать введенные ранее запреты", - прокомментировал такое решение врио губернатора региона Михаил Дегтярев.С 6 февраля к обычному режиму работы вернулись музеи и библиотеки. С декабря прошлого года они принимали посетителей в режиме предварительной записи. Кроме того, в регионе возобновляется работа цирков при условии заполняемости помещений в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности. С 12 февраля также отменяется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.С начала пандемии коронавирусом в крае заразились более 46,4 тысячи человек, 262 жителя региона умерли. На лечении находятся более 3,9 тысячи человек. Коечный фонд занят на 77,59%.

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595782801.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, здоровье - общество, хабаровский край