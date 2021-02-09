https://ria.ru/20210209/ofshor-1596681642.html
Володин призвал отменить господдержку компаний с регистрацией в офшорах
Володин призвал отменить господдержку компаний с регистрацией в офшорах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал уходить от "вкусовщины" в вопросе деофшоризации: по его мнению, компании, зарегистрированные в офшорах, не должны... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:48
2021-02-09T14:48
2021-02-09T14:48
россия
максим решетников
госдума рф
вячеслав володин
экономика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал уходить от "вкусовщины" в вопросе деофшоризации: по его мнению, компании, зарегистрированные в офшорах, не должны получать господдержку.Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая во вторник в Госдуме заявил, что офшорные компании с российскими бенефициарами могут получать господдержку, если это способствует сохранению занятости в России. По его словам, это возможно, если собственники зарегистрированы в офшорах, но компания является крупным работодателем и сохраняет рабочие места.Он напомнил, что есть поручение президента по вопросу деофшоризации: по мнению политика, это должен быть комплекс мер, причем совершенно понятных.В это связи спикер ГД предложил дать поручение Счетной палате проверить тот факт, действительно ли компании, зарегистрированные в офшорах, не получают господдержку.
https://ria.ru/20201005/nalog-1578211270.html
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россия, максим решетников, госдума рф, вячеслав володин, экономика