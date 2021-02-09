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Володин призвал отменить господдержку компаний с регистрацией в офшорах
Володин призвал отменить господдержку компаний с регистрацией в офшорах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал уходить от "вкусовщины" в вопросе деофшоризации: по его мнению, компании, зарегистрированные в офшорах, не должны... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:48
2021-02-09T14:48
россия
максим решетников
госдума рф
вячеслав володин
экономика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал уходить от "вкусовщины" в вопросе деофшоризации: по его мнению, компании, зарегистрированные в офшорах, не должны получать господдержку.Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая во вторник в Госдуме заявил, что офшорные компании с российскими бенефициарами могут получать господдержку, если это способствует сохранению занятости в России. По его словам, это возможно, если собственники зарегистрированы в офшорах, но компания является крупным работодателем и сохраняет рабочие места.Он напомнил, что есть поручение президента по вопросу деофшоризации: по мнению политика, это должен быть комплекс мер, причем совершенно понятных.В это связи спикер ГД предложил дать поручение Счетной палате проверить тот факт, действительно ли компании, зарегистрированные в офшорах, не получают господдержку.
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россия, максим решетников, госдума рф, вячеслав володин, экономика

Володин призвал отменить господдержку компаний с регистрацией в офшорах

14:48 09.02.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал уходить от "вкусовщины" в вопросе деофшоризации: по его мнению, компании, зарегистрированные в офшорах, не должны получать господдержку.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая во вторник в Госдуме заявил, что офшорные компании с российскими бенефициарами могут получать господдержку, если это способствует сохранению занятости в России. По его словам, это возможно, если собственники зарегистрированы в офшорах, но компания является крупным работодателем и сохраняет рабочие места.
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"Если названные компании получают меры господдержки, почему? Они зарегистрированы в офшорах, уходят от налогообложения. Мы налоги наших граждан и других предприятий берем и используем для того, чтобы субсидировать эти компании. Давайте отменим!" - сказал Володин на пленарном заседании.

Он напомнил, что есть поручение президента по вопросу деофшоризации: по мнению политика, это должен быть комплекс мер, причем совершенно понятных.

"Если работаешь в своей стране - получай льготу, если ушел от налогообложения – нет тебе льготы. Все ясно и все понятно. И заработает этот механизм. Пожалуйста", - добавил Володин.

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В это связи спикер ГД предложил дать поручение Счетной палате проверить тот факт, действительно ли компании, зарегистрированные в офшорах, не получают господдержку.

"Совершенно очевидно, что когда у нас нет системного подхода, мы начинаем ссылаться, в данном случае, на то, что нам надо сохранить рабочие места, но при этом у нас уходят налоги. При этом это все завязано на офшор. А с другой стороны мы говорим: нет, мы заинтересованы, чтобы у нас эти компании вернулись. Просто у нас должен быть прозрачный, понятный, системный подход. А у нас получается какая-то вкусовщина. Итогом ее - отсутствие просто темпов экономики. Потому что мы с вами понимаем: львиная часть и доходов, и других средств уходит в эти офшоры", - заключил Володин.

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РоссияМаксим РешетниковГосдума РФВячеслав ВолодинЭкономика
 
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