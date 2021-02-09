Володин призвал отменить господдержку компаний с регистрацией в офшорах

"Совершенно очевидно, что когда у нас нет системного подхода, мы начинаем ссылаться, в данном случае, на то, что нам надо сохранить рабочие места, но при этом у нас уходят налоги. При этом это все завязано на офшор. А с другой стороны мы говорим: нет, мы заинтересованы, чтобы у нас эти компании вернулись. Просто у нас должен быть прозрачный, понятный, системный подход. А у нас получается какая-то вкусовщина. Итогом ее - отсутствие просто темпов экономики. Потому что мы с вами понимаем: львиная часть и доходов, и других средств уходит в эти офшоры", - заключил Володин.