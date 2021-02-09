https://ria.ru/20210209/ofitsery-1596688402.html

ГД одобрила проект о праве президента назначать гражданских офицерами

ГД одобрила проект о праве президента назначать гражданских офицерами

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить полномочия президента РФ по... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:31

2021-02-09T15:31

2021-02-09T15:51

россия

госдума рф

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить полномочия президента РФ по назначению россиян, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и их освобождению от должностей."Проект федерального закона устранит имеющуюся правовую неопределенность, установив полномочия президента Российской Федерации по назначению граждан Российской Федерации, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и их освобождению от указанных должностей в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, руководство деятельностью которых он осуществляет", - говорится в пояснительной записке.Поясняется, что нынешнее отсутствие единого порядка назначения граждан, не являющихся военными, на должности высших офицеров фактически выводит их из номенклатуры должностей, назначения на которые осуществляются президентом, что сужает его полномочия."Проект федерального закона согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами", - говорится в материалах.

https://ria.ru/20210113/bombardirovschik-1592746727.html

россия

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