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Синоптики пересмотрят температурные нормы в 2021 году
Синоптики пересмотрят температурные нормы в 2021 году
Ученые сделают перерасчет температурных норм, взяв за основу период с 1991 по 2020 годы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:20
2021-02-09T14:20
2021-02-09T14:20
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ученые сделают перерасчет температурных норм, взяв за основу период с 1991 по 2020 годы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Когда мы рассчитываем температурные аномалии, мы используем базовые периоды. Этот базовый период во всех странах, во всех национальных службах вот такой - 1961-1990 год, но поскольку тенденция потепления очень сильна, то уже надеюсь, что со следующего года будут получены характеристики осреднения для следующего периода 1991-2020 годов", - сказал Вильфанд.Он отметил, что после пересчета отклонения от нормы будут выглядеть совсем по-другому, они будут не такими большими, как сейчас. Ученые в течение 2021 года будут пересчитывать средние температуры.
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роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Ученые сделают перерасчет температурных норм, взяв за основу период с 1991 по 2020 годы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"Когда мы рассчитываем температурные аномалии, мы используем базовые периоды. Этот базовый период во всех странах, во всех национальных службах вот такой - 1961-1990 год, но поскольку тенденция потепления очень сильна, то уже надеюсь, что со следующего года будут получены характеристики осреднения для следующего периода 1991-2020 годов", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что после пересчета отклонения от нормы будут выглядеть совсем по-другому, они будут не такими большими, как сейчас. Ученые в течение 2021 года будут пересчитывать средние температуры.