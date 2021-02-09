https://ria.ru/20210209/nikolaev-1596614163.html

Николаев сожалеет, что парламент не осудил слова депутата про декольте

Николаев сожалеет, что парламент не осудил слова депутата про декольте

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что сожалеет в связи с тем, что парламент республики до сих пор не осудил критику якутского депутата в отношении внешнего... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T08:32

2021-02-09T08:32

2021-02-09T10:03

республика саха (якутия)

айсен николаев

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что сожалеет в связи с тем, что парламент республики до сих пор не осудил критику якутского депутата в отношении внешнего вида министра предпринимательства региона.В декабре пользователи соцсетей опубликовали видео с онлайн-совещания якутского парламента, на котором министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких выступила с проектом закона об отмене запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. В ходе заседания депутат Петр Аммосов признался, что не слушал министра, а смотрел на открытую часть ее тела. Он сделал замечание "тем людям, которые следят за этикой государственного служащего".Глава Якутии Айсен Николаев тогда назвал этот инцидент крайне неприятным и некрасивым и выразил надежду, что парламент региона и партия КПРФ дадут свою оценку поступку депутата и примут меры.Читайте полный текст интервью Айсена Николаева >>>

https://ria.ru/20210209/trudoustroystvo--1596610244.html

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айсен николаев