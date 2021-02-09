Николаев сожалеет, что парламент не осудил слова депутата про декольте
08:32 09.02.2021 (обновлено: 10:03 09.02.2021)
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что сожалеет в связи с тем, что парламент республики до сих пор не осудил критику якутского депутата в отношении внешнего вида министра предпринимательства региона.
В декабре пользователи соцсетей опубликовали видео с онлайн-совещания якутского парламента, на котором министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких выступила с проектом закона об отмене запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. В ходе заседания депутат Петр Аммосов признался, что не слушал министра, а смотрел на открытую часть ее тела. Он сделал замечание "тем людям, которые следят за этикой государственного служащего".
Глава Якутии Айсен Николаев тогда назвал этот инцидент крайне неприятным и некрасивым и выразил надежду, что парламент региона и партия КПРФ дадут свою оценку поступку депутата и примут меры.
"К моему сожалению, ситуация еще не закончилась осуждением этого депутата со стороны парламента республики. Я считаю, что парламент должен это сделать. Вообще такое неподобающее поведение со стороны мужчины к женщине в любом случае нельзя оправдать, тем более когда это делает народный депутат, человек, обладающий высшей законодательной властью. Для меня это было крайне непонятно и неприемлемо", - сказал Николаев в интервью РИА Новости.