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Столтенберг призвал Украину продолжать реформы для вступления в НАТО
Столтенберг призвал Украину продолжать реформы для вступления в НАТО
Двери НАТО остаются открытыми для новых членов, Украина должна продолжать реализовывать необходимые реформы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T21:25
2021-02-09T21:25
дмитрий кулеба
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
джо байден
йенс столтенберг
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Двери НАТО остаются открытыми для новых членов, Украина должна продолжать реализовывать необходимые реформы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем.По его словам, Украина должна продолжать реализацию необходимых реформ."Политика расширения станет частью стратегии альянса НАТО-2030. Главы государств и правительств альянса, которые соберутся на саммит позже в этом году, будут обсуждать эту тему", - добавил он.Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу HBO заявил, что членство в Североатлантическом альянсе является приоритетом Киева и одним из ключевых вопросов безопасности в Европе, кроме того, он обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом, почему Украина до сих пор не является членом альянса. Как позже отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, для членства в НАТО Украине необходимо пройти определенный путь: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-членов.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
https://ria.ru/20210106/ukraina-1592128137.html
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дмитрий кулеба, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, джо байден, йенс столтенберг, украина, в мире

Столтенберг призвал Украину продолжать реформы для вступления в НАТО

21:25 09.02.2021
 
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Двери НАТО остаются открытыми для новых членов, Украина должна продолжать реализовывать необходимые реформы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

"С момента окончания холодной войны НАТО практически удвоила число союзников. Двери НАТО остаются открытыми, мы работаем со многими странами, в том числе с Украиной, которая признана кандидатом на вступление, союзники поддерживают усилия Украины, направленные на вступление в НАТО", - сказал Столтенберг.

По его словам, Украина должна продолжать реализацию необходимых реформ.
"Политика расширения станет частью стратегии альянса НАТО-2030. Главы государств и правительств альянса, которые соберутся на саммит позже в этом году, будут обсуждать эту тему", - добавил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 13:53
Украина перевела воинские звания на стандарты НАТО
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу HBO заявил, что членство в Североатлантическом альянсе является приоритетом Киева и одним из ключевых вопросов безопасности в Европе, кроме того, он обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом, почему Украина до сих пор не является членом альянса. Как позже отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, для членства в НАТО Украине необходимо пройти определенный путь: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-членов.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
Экран монитора с новостной статьей о закрытии на территории Украины телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 08:00
Украина добилась своего и встала на путь США
 
Дмитрий КулебаВерховная Рада УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийДжо БайденЙенс СтолтенбергУкраинаВ мире
 
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