Столтенберг призвал Украину продолжать реформы для вступления в НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Двери НАТО остаются открытыми для новых членов, Украина должна продолжать реализовывать необходимые реформы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем.
"С момента окончания холодной войны НАТО практически удвоила число союзников. Двери НАТО остаются открытыми, мы работаем со многими странами, в том числе с Украиной, которая признана кандидатом на вступление, союзники поддерживают усилия Украины, направленные на вступление в НАТО", - сказал Столтенберг.
По его словам, Украина должна продолжать реализацию необходимых реформ.
"Политика расширения станет частью стратегии альянса НАТО-2030. Главы государств и правительств альянса, которые соберутся на саммит позже в этом году, будут обсуждать эту тему", - добавил он.
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Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу HBO заявил, что членство в Североатлантическом альянсе является приоритетом Киева и одним из ключевых вопросов безопасности в Европе, кроме того, он обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом, почему Украина до сих пор не является членом альянса. Как позже отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, для членства в НАТО Украине необходимо пройти определенный путь: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-членов.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
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