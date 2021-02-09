https://ria.ru/20210209/nato-1596743974.html

Столтенберг призвал Украину продолжать реформы для вступления в НАТО

Столтенберг призвал Украину продолжать реформы для вступления в НАТО

Двери НАТО остаются открытыми для новых членов, Украина должна продолжать реализовывать необходимые реформы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T21:25

2021-02-09T21:25

2021-02-09T21:25

дмитрий кулеба

верховная рада украины

нато

владимир зеленский

джо байден

йенс столтенберг

украина

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Двери НАТО остаются открытыми для новых членов, Украина должна продолжать реализовывать необходимые реформы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем.По его словам, Украина должна продолжать реализацию необходимых реформ."Политика расширения станет частью стратегии альянса НАТО-2030. Главы государств и правительств альянса, которые соберутся на саммит позже в этом году, будут обсуждать эту тему", - добавил он.Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу HBO заявил, что членство в Североатлантическом альянсе является приоритетом Киева и одним из ключевых вопросов безопасности в Европе, кроме того, он обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом, почему Украина до сих пор не является членом альянса. Как позже отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, для членства в НАТО Украине необходимо пройти определенный путь: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-членов.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.

https://ria.ru/20210106/ukraina-1592128137.html

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

украина

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дмитрий кулеба, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, джо байден, йенс столтенберг, украина, в мире