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В Москве задержали участника незаконной акции, напавшего на полицейского

В Москве задержали участника незаконной акции, напавшего на полицейского

Еще одного участника несогласованной акции 23 января в Москве задержали за избиение полицейского на Страстном бульваре, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:50

2021-02-09T15:50

2021-02-09T17:55

россия

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Еще одного участника несогласованной акции 23 января в Москве задержали за избиение полицейского на Страстном бульваре, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Против мужчины 1992 года рождения возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".По версии следствия, 23 января на незаконной акции в центре Москвы, вблизи Страстного бульвара, мужчина несколько раз ударил кулаком полицейского по лицу и телу.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, в столице с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 — штрафы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Сам Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

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Задержанный за избиение полицейского на митинге признает вину Задержан еще один участник несогласованной акции 23 января - за избиение полицейского на Страстном бульваре, сообщает СК и публикует видео его объяснений и самого инцидента. 2021-02-09T15:50 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия