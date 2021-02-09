https://ria.ru/20210209/napadenie-1596622504.html

Житель Улан-Удэ пытался напасть на судебного пристава с шилом и ножом

Житель Улан-Удэ пытался напасть на судебного пристава с шилом и ножом

Следователи задержали жителя Улан-Удэ, пришедшего в суд для рассмотрения административных правонарушений и угрожавшего приставу шилом и складным ножом, сообщает РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:01

2021-02-09T10:01

2021-02-09T10:01

россия

следственный комитет россии (ск рф)

улан-удэ

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 фев - РИА Новости. Следователи задержали жителя Улан-Удэ, пришедшего в суд для рассмотрения административных правонарушений и угрожавшего приставу шилом и складным ножом, сообщает СУ СК РФ по региону.По данным СК, в понедельник днем подозреваемый явился в здание Советского районного суда Улан-Удэ, для участия в процессах по ряду административных дел. Ожидая заседания, он попытался зайти в закрытое на ремонт помещение. На замечание судебного пристава мужчина ответил агрессивно и предложил выйти на улицу, чтобы разобраться. Пристав решил вывести его из здания.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

https://ria.ru/20210204/sozhalenie-1596087145.html

https://ria.ru/20210209/ubiystvo-1596621086.html

россия

улан-удэ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, происшествия