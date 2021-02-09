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Житель Улан-Удэ пытался напасть на судебного пристава с шилом и ножом
Житель Улан-Удэ пытался напасть на судебного пристава с шилом и ножом
Следователи задержали жителя Улан-Удэ, пришедшего в суд для рассмотрения административных правонарушений и угрожавшего приставу шилом и складным ножом, сообщает РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:01
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
улан-удэ
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 фев - РИА Новости. Следователи задержали жителя Улан-Удэ, пришедшего в суд для рассмотрения административных правонарушений и угрожавшего приставу шилом и складным ножом, сообщает СУ СК РФ по региону.По данным СК, в понедельник днем подозреваемый явился в здание Советского районного суда Улан-Удэ, для участия в процессах по ряду административных дел. Ожидая заседания, он попытался зайти в закрытое на ремонт помещение. На замечание судебного пристава мужчина ответил агрессивно и предложил выйти на улицу, чтобы разобраться. Пристав решил вывести его из здания.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
https://ria.ru/20210204/sozhalenie-1596087145.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, происшествия

Житель Улан-Удэ пытался напасть на судебного пристава с шилом и ножом

10:01 09.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 9 фев - РИА Новости. Следователи задержали жителя Улан-Удэ, пришедшего в суд для рассмотрения административных правонарушений и угрожавшего приставу шилом и складным ножом, сообщает СУ СК РФ по региону.
"Следственным отделом по Советскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.
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По данным СК, в понедельник днем подозреваемый явился в здание Советского районного суда Улан-Удэ, для участия в процессах по ряду административных дел. Ожидая заседания, он попытался зайти в закрытое на ремонт помещение. На замечание судебного пристава мужчина ответил агрессивно и предложил выйти на улицу, чтобы разобраться. Пристав решил вывести его из здания.
"На улице внезапно мужчина достал из кармана шило и складной нож, после чего высказал угрозы расправой. Пристав схватил мужчину за руки, попытался обезоружить, смог выхватить нож и отбросил его в сторону. Злоумышленник с шилом в руке продолжил угрозу, но затем отвлекся, что позволило представителю власти покинуть место происшествия. Он зашел в здание суда и вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые задержали мужчину", - сообщает региональный главк СУ СК.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Улан-УдэПроисшествия
 
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