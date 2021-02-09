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https://ria.ru/20210209/multfilm-1596472450.html
Мультфильм "Панда и Крош" от создателей "Смешариков" вышел в России
Мультфильм "Панда и Крош" от создателей "Смешариков" вышел в России
Анимационный сериал "Панда и Крош", созданный той же творческой группой, что и "Смешарики", вышел в России на телеканале "Карусель", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T06:56
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культура
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новости культуры
китай
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Анимационный сериал "Панда и Крош", созданный той же творческой группой, что и "Смешарики", вышел в России на телеканале "Карусель", сообщила пресс-служба группы компаний "Рики".Ранее премьера мультфильма состоялась в Китае. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании, самым популярным персонажем мультфильма "Смешарики" является голубой кролик Крош, именно поэтому он и был выбран главным героем для нового совместного анимационного проекта России и Китая."Мы рады долгожданной премьере сериала на российскую аудиторию и верим, что он найдет своего зрителя, поскольку проект интересен пересечением двух богатейших культур – России и Китая", – сказал управляющий директор группы компаний "Рики" Марк Завадский, которого процитировали в пресс-службе."Проект успешно стартовал в Китае на детском телеканале CCTV, а сегодня первые серии можно увидеть на канале "Карусель", – добавил он.По задумке, Крош и Панда – лучшие друзья, которые живут в магазине игрушек и отправляются в различные приключения по ночам. Во время них друзья понимают, что самое ценное – дружба и работа в команде.
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россия, новости культуры, китай

Мультфильм "Панда и Крош" от создателей "Смешариков" вышел в России

06:56 09.02.2021
 
© Группа компаний "Рики"Кадр из российско-китайского мультсериала "Крош и Панда"
Кадр из российско-китайского мультсериала Крош и Панда - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Группа компаний "Рики"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Анимационный сериал "Панда и Крош", созданный той же творческой группой, что и "Смешарики", вышел в России на телеканале "Карусель", сообщила пресс-служба группы компаний "Рики".
Ранее премьера мультфильма состоялась в Китае. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании, самым популярным персонажем мультфильма "Смешарики" является голубой кролик Крош, именно поэтому он и был выбран главным героем для нового совместного анимационного проекта России и Китая.
"Мы рады долгожданной премьере сериала на российскую аудиторию и верим, что он найдет своего зрителя, поскольку проект интересен пересечением двух богатейших культур – России и Китая", – сказал управляющий директор группы компаний "Рики" Марк Завадский, которого процитировали в пресс-службе.
"Проект успешно стартовал в Китае на детском телеканале CCTV, а сегодня первые серии можно увидеть на канале "Карусель", – добавил он.
По задумке, Крош и Панда – лучшие друзья, которые живут в магазине игрушек и отправляются в различные приключения по ночам. Во время них друзья понимают, что самое ценное – дружба и работа в команде.
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