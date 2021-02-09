https://ria.ru/20210209/multfilm-1596472450.html

Мультфильм "Панда и Крош" от создателей "Смешариков" вышел в России

Мультфильм "Панда и Крош" от создателей "Смешариков" вышел в России

Анимационный сериал "Панда и Крош", созданный той же творческой группой, что и "Смешарики", вышел в России на телеканале "Карусель", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T06:56

2021-02-09T06:56

2021-02-09T06:56

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россия

новости культуры

китай

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Анимационный сериал "Панда и Крош", созданный той же творческой группой, что и "Смешарики", вышел в России на телеканале "Карусель", сообщила пресс-служба группы компаний "Рики".Ранее премьера мультфильма состоялась в Китае. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании, самым популярным персонажем мультфильма "Смешарики" является голубой кролик Крош, именно поэтому он и был выбран главным героем для нового совместного анимационного проекта России и Китая."Мы рады долгожданной премьере сериала на российскую аудиторию и верим, что он найдет своего зрителя, поскольку проект интересен пересечением двух богатейших культур – России и Китая", – сказал управляющий директор группы компаний "Рики" Марк Завадский, которого процитировали в пресс-службе."Проект успешно стартовал в Китае на детском телеканале CCTV, а сегодня первые серии можно увидеть на канале "Карусель", – добавил он.По задумке, Крош и Панда – лучшие друзья, которые живут в магазине игрушек и отправляются в различные приключения по ночам. Во время них друзья понимают, что самое ценное – дружба и работа в команде.

https://ria.ru/20200630/1573656336.html

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россия, новости культуры, китай