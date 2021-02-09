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В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
Пенсионерам могут предоставить возможность добровольно в письменном виде отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов. С таким предложением в Центробанк... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T05:45
2021-02-09T05:45
евгения лазарева
россия
пенсионеры
мошенничество
общероссийский народный фронт
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пенсионерам могут предоставить возможность добровольно в письменном виде отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов. С таким предложением в Центробанк выступил Общероссийский народный фронт, пишет газета "Известия".В ОНФ отметили, что в случае одобрения инициативы пожилой человек сможет оставить себе только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов. По мнению авторов предложения, это позволит снизить число мошеннических операций с банковскими картами людей зрелого и пожилого возраста.Как рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, также рассматривается вариант подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение СМС-сообщений с кодами на перевод денежных средств.В ЦБ заявили, что уже работают над требованиями по дополнительной защите пенсионеров и инвалидов при пользовании финансовыми услугами.
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евгения лазарева, россия, пенсионеры, мошенничество, общероссийский народный фронт, центральный банк рф (цб рф), общество

В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников

05:45 09.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пенсионерам могут предоставить возможность добровольно в письменном виде отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов. С таким предложением в Центробанк выступил Общероссийский народный фронт, пишет газета "Известия".
В ОНФ отметили, что в случае одобрения инициативы пожилой человек сможет оставить себе только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов. По мнению авторов предложения, это позволит снизить число мошеннических операций с банковскими картами людей зрелого и пожилого возраста.
Как рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, также рассматривается вариант подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение СМС-сообщений с кодами на перевод денежных средств.
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
6 февраля, 08:07
Эксперты рассказали, как мошенники могут узнать баланс карты
В ЦБ заявили, что уже работают над требованиями по дополнительной защите пенсионеров и инвалидов при пользовании финансовыми услугами.
 
Евгения ЛазареваРоссияПенсионерыМошенничествоОбщероссийский народный фронтЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
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