https://ria.ru/20210209/moshennichestvo-1596607647.html
В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
Пенсионерам могут предоставить возможность добровольно в письменном виде отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов. С таким предложением в Центробанк... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T05:45
2021-02-09T05:45
2021-02-09T05:45
евгения лазарева
россия
пенсионеры
мошенничество
общероссийский народный фронт
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пенсионерам могут предоставить возможность добровольно в письменном виде отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов. С таким предложением в Центробанк выступил Общероссийский народный фронт, пишет газета "Известия".В ОНФ отметили, что в случае одобрения инициативы пожилой человек сможет оставить себе только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов. По мнению авторов предложения, это позволит снизить число мошеннических операций с банковскими картами людей зрелого и пожилого возраста.Как рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, также рассматривается вариант подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение СМС-сообщений с кодами на перевод денежных средств.В ЦБ заявили, что уже работают над требованиями по дополнительной защите пенсионеров и инвалидов при пользовании финансовыми услугами.
https://ria.ru/20210206/moshennichestvo-1596271883.html
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евгения лазарева, россия, пенсионеры, мошенничество, общероссийский народный фронт, центральный банк рф (цб рф), общество