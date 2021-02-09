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Вильфанд не исключил повторения сильных морозов в Европейской России
Вильфанд не исключил повторения сильных морозов в Европейской России
В Европейской России не исключено повторение сильных морозов до конца зимы, однако они могут быть не такими сильными, как сейчас, сказал РИА Новости научный... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:06
2021-02-09T11:06
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Европейской России не исключено повторение сильных морозов до конца зимы, однако они могут быть не такими сильными, как сейчас, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Метеоролог привел афоризм, который приписывают основателю метеорологии - Аристотелю. Ученый говорил, что когда умирает последняя надежда, рождается следующая.
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роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд не исключил повторения сильных морозов в Европейской России

11:06 09.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗима в Москве
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Европейской России не исключено повторение сильных морозов до конца зимы, однако они могут быть не такими сильными, как сейчас, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Я в таких ситуациях на интуицию не полагаюсь, потому что вероятность существует, что будет повторение. Ситуация, что сильные морозы в феврале - редкая. Последний раз они были в 2006 году… Когда вы говорите, что можно ли надеяться, что это (сильные морозы) последний аккорд зимы, то, следуя Аристотелю, можно рассчитывать, что еще будет аккорд. Я бы не стал с определенностью говорить. Может быть, не такой интенсивности, но похолодание может быть", - сказал Вильфанд.
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Метеоролог привел афоризм, который приписывают основателю метеорологии - Аристотелю. Ученый говорил, что когда умирает последняя надежда, рождается следующая.
"У нас есть прогнозы, которые прогнозируют не только среднемесячные значения температуры, но и степень неоднородности погоды… Когда индексы циркуляции (различных атмосферных образований) находятся в противофазе, то есть, они противоречат друг другу… Когда такие конфликтные индексы, то это характеристика того, что будет неоднородный сезон - будут периоды потепления и периоды похолодания. Раз неоднородность, то будет еще похолодание", - сказал Вильфанд.
 
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