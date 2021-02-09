Вильфанд не исключил повторения сильных морозов в Европейской России

"Я в таких ситуациях на интуицию не полагаюсь, потому что вероятность существует, что будет повторение. Ситуация, что сильные морозы в феврале - редкая. Последний раз они были в 2006 году… Когда вы говорите, что можно ли надеяться, что это (сильные морозы) последний аккорд зимы, то, следуя Аристотелю, можно рассчитывать, что еще будет аккорд. Я бы не стал с определенностью говорить. Может быть, не такой интенсивности, но похолодание может быть", - сказал Вильфанд.