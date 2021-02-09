https://ria.ru/20210209/migratsiya-1596699941.html

В ГД внесли проект о вступлении в Международную организацию по миграции

В ГД внесли проект о вступлении в Международную организацию по миграции

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о принятии РФ устава Международной организации по миграции (МОМ), соответствующий документ РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:28

2021-02-09T16:28

2021-02-09T16:28

россия

международная организация по миграции

госдума рф

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о принятии РФ устава Международной организации по миграции (МОМ), соответствующий документ опубликован во вторник в электронной базе ГД.Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в настоящее время MOM является крупнейшей межправительственной структурой, специализирующейся в миграционной проблематике.Также там уточнятся, что вступление в MOM оформляется, наряду с прочими условиями, принятием вступающим государством Устава Международной организации по миграции.В заключении кабмина на внесенный президентом законопроект отмечается, вступление Российской Федерации в МОМ "позволит укрепить международный статус Российской Федерации в сфере регулирования миграции и предоставить возможность использовать потенциал Международной организации по миграции для продвижения российских интересов в данной сфере".

https://ria.ru/20201202/odkb-1587363362.html

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россия, международная организация по миграции, госдума рф, владимир путин, в мире