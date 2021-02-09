В ГД внесли проект о вступлении в Международную организацию по миграции
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о принятии РФ устава Международной организации по миграции (МОМ), соответствующий документ опубликован во вторник в электронной базе ГД.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в настоящее время MOM является крупнейшей межправительственной структурой, специализирующейся в миграционной проблематике.
"MOM насчитывает 173 государства-члена. Еще 8 стран имеют статус наблюдателя. Таким образом, большинство стран - "основных игроков" на мировой арене, кроме России, являются членами MOM и определяют миграционную политику на мировом уровне", - говорится в документах к проекту.
Также там уточнятся, что вступление в MOM оформляется, наряду с прочими условиями, принятием вступающим государством Устава Международной организации по миграции.
В заключении кабмина на внесенный президентом законопроект отмечается, вступление Российской Федерации в МОМ "позволит укрепить международный статус Российской Федерации в сфере регулирования миграции и предоставить возможность использовать потенциал Международной организации по миграции для продвижения российских интересов в данной сфере".
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