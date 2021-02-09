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В ГД внесли проект о вступлении в Международную организацию по миграции
В ГД внесли проект о вступлении в Международную организацию по миграции
Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о принятии РФ устава Международной организации по миграции (МОМ), соответствующий документ РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:28
2021-02-09T16:28
россия
международная организация по миграции
госдума рф
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о принятии РФ устава Международной организации по миграции (МОМ), соответствующий документ опубликован во вторник в электронной базе ГД.Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в настоящее время MOM является крупнейшей межправительственной структурой, специализирующейся в миграционной проблематике.Также там уточнятся, что вступление в MOM оформляется, наряду с прочими условиями, принятием вступающим государством Устава Международной организации по миграции.В заключении кабмина на внесенный президентом законопроект отмечается, вступление Российской Федерации в МОМ "позволит укрепить международный статус Российской Федерации в сфере регулирования миграции и предоставить возможность использовать потенциал Международной организации по миграции для продвижения российских интересов в данной сфере".
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россия, международная организация по миграции, госдума рф, владимир путин, в мире

В ГД внесли проект о вступлении в Международную организацию по миграции

16:28 09.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о принятии РФ устава Международной организации по миграции (МОМ), соответствующий документ опубликован во вторник в электронной базе ГД.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в настоящее время MOM является крупнейшей межправительственной структурой, специализирующейся в миграционной проблематике.
"MOM насчитывает 173 государства-члена. Еще 8 стран имеют статус наблюдателя. Таким образом, большинство стран - "основных игроков" на мировой арене, кроме России, являются членами MOM и определяют миграционную политику на мировом уровне", - говорится в документах к проекту.
Также там уточнятся, что вступление в MOM оформляется, наряду с прочими условиями, принятием вступающим государством Устава Международной организации по миграции.
В заключении кабмина на внесенный президентом законопроект отмечается, вступление Российской Федерации в МОМ "позволит укрепить международный статус Российской Федерации в сфере регулирования миграции и предоставить возможность использовать потенциал Международной организации по миграции для продвижения российских интересов в данной сфере".
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