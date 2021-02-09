https://ria.ru/20210209/mh17-1596667079.html

Захарова заявила, что Гаага закрыла глаза на действия Киева в деле MH17

Захарова заявила, что Гаага закрыла глаза на действия Киева в деле MH17

Решение Нидерландов не привлекать Украину к ответственности по факту незакрытия своего воздушного пространства над зоной вооруженного конфликта в 2014 году... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T13:43

2021-02-09T13:43

2021-02-09T13:43

мария захарова

mh17. расследование

крушение малайзийского boeing под донецком

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нидерланды

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/129553/28/1295532865_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f5f9450952d9000cdde32fc2c34d6c70.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Решение Нидерландов не привлекать Украину к ответственности по факту незакрытия своего воздушного пространства над зоной вооруженного конфликта в 2014 году демонстрирует, что Гаага закрывает глаза на действия Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее власти Нидерландов заявили об отсутствии убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Решение голландских властей основывается на отчете Фонда безопасности полетов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в 1985-2020 годах."На днях Правительство Нидерландов отчиталось о завершении исследования ключевого, на наш взгляд, аспекта дела о крушении рейса МН17 – роли киевских властей в авиакатастрофе малайзийского "Боинга"... Все эти годы с момента гибели авиалайнера, так или иначе, многие задавались вопросом: как стало возможным, что гражданские самолеты продолжали летать над зоной боевых действий? Почему Украина не закрыла свое небо для полетов пассажирских судов, как того требует, в частности, Чикагская конвенция 1944 года и правила ИКАО?", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте российского дипведомства."И вот, спустя месяцы изысканий, Фонд представил их итоги. Однако картина ничуть не прояснилась. На основании фактически пустого многостраничного доклада "сугубо независимой" экспертной группы официальная Гаага пришла к выводу, что "убедительных" оснований для привлечения Киева к ответственности нет. Украинские власти якобы не осознавали наличие угрозы для гражданской авиации в тот период времени", - сообщила Захарова."Простите, а как же многочисленные заявления украинских военных о якобы имеющихся у ополченцев средствах ПВО, а что насчет сбитых накануне самолетов ВСУ? Об этом авторы не распространяются" – добавила она.По ее словам, вместо того чтобы последовательно изучить действия Украины с учетом стандартов и рекомендуемой практики ИКАО, эксперты лишь ограничились сухой исторической справкой и очередным анализом заявлений политиков со ссылками на социальные сети, при этом представленные российской стороной аргументы, прямо указывающие на нарушение Киевом правил ИКАО, были проигнорированы."Вся суть исследования свелась к оправданию бездействия украинских властей, подкрепленному аргументами, что российская сторона, дескать, также не могла прогнозировать возможность катастрофы рейса МН17. А тот факт, что конфликт происходил в воздушном пространстве Украины, то есть вне зоны ответственности Российской Федерации, вновь "остается за скобками"", - добавила она."Явно неудобная для нидерландского правительства эпопея с ответственностью Украины заканчивается так, как и хотелось бы официальной Гааге, закрывающей глаза на все прегрешения своих подопечных в Киеве", - подчеркнула Захарова.В июле МИД Нидерландов сообщил РИА Новости, что Фонд безопасности полетов начал расследование фактов незакрытия Киевом неба над зоной военного конфликта на востоке Украины, где 17 июля 2014 года потерпел крушение рейс MH17.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

https://ria.ru/20210206/niderlandy-1596309062.html

https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582850206.html

https://ria.ru/20200623/1573351478.html

https://ria.ru/20190807/1557182278.html

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, mh17. расследование, крушение малайзийского boeing под донецком, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нидерланды, в мире