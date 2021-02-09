https://ria.ru/20210209/lisy-1598142756.html

Лисы замечены в шести лесопарках Москвы

Лисы замечены в шести лесопарках Москвы

Лисы замечены на шести природных территориях Москвы в этом году, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-09T11:44

2021-02-09T11:44

2021-02-19T11:47

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Лисы замечены на шести природных территориях Москвы в этом году, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во вторник.Отмечается, что в большинстве случаев специалисты фиксировали пары лис. Ведь зимой у них гон – брачный период, а в апреле-мае обычно появляются лисята. Об этом же свидетельствуют кучки грунта возле норок, отмеченные в Кузьминках: пара благоустраивает и вычищает свои старые норы и выкапывает новые, которые используются потом как временные для отдыха или запасные, куда можно переселить детёнышей в случае угрозы."Лучше всего – не отвлекать, не беспокоить и не кормить их. В большинстве случаев млекопитающие, тем более хищники, на особо охраняемых природных территориях Москвы способны самостоятельно добыть себе пропитание. Подкармливать их не нужно. Иначе лисы перестанут бояться людей, а грызунов станет намного больше, а ведь они могут являться переносчиками опасных заболеваний", - предупреждают специалисты.Уточняется, что лучше всего - это наблюдение на расстоянии. Первыми лисы не нападают. Спровоцировать их можем только мы сами, говорится в сообщении. Поэтому не стоит паниковать, подходить, гладить, кормить, делать резких движений, махать руками, поворачиваться спиной, смотреть в глаза, убегать. При встрече с лисой стоит замереть, дождаться, когда лиса убежит, постучать палкой по стволу дерева, медленно уйти. В случае укуса обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

https://realty.ria.ru/20210209/prud-1596623960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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