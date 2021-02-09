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Лисы замечены в шести лесопарках Москвы
Лисы замечены в шести лесопарках Москвы
Лисы замечены на шести природных территориях Москвы в этом году, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-09T11:44
2021-02-19T11:47
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Лисы замечены на шести природных территориях Москвы в этом году, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во вторник.Отмечается, что в большинстве случаев специалисты фиксировали пары лис. Ведь зимой у них гон – брачный период, а в апреле-мае обычно появляются лисята. Об этом же свидетельствуют кучки грунта возле норок, отмеченные в Кузьминках: пара благоустраивает и вычищает свои старые норы и выкапывает новые, которые используются потом как временные для отдыха или запасные, куда можно переселить детёнышей в случае угрозы."Лучше всего – не отвлекать, не беспокоить и не кормить их. В большинстве случаев млекопитающие, тем более хищники, на особо охраняемых природных территориях Москвы способны самостоятельно добыть себе пропитание. Подкармливать их не нужно. Иначе лисы перестанут бояться людей, а грызунов станет намного больше, а ведь они могут являться переносчиками опасных заболеваний", - предупреждают специалисты.Уточняется, что лучше всего - это наблюдение на расстоянии. Первыми лисы не нападают. Спровоцировать их можем только мы сами, говорится в сообщении. Поэтому не стоит паниковать, подходить, гладить, кормить, делать резких движений, махать руками, поворачиваться спиной, смотреть в глаза, убегать. При встрече с лисой стоит замереть, дождаться, когда лиса убежит, постучать палкой по стволу дерева, медленно уйти. В случае укуса обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.
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дикие животные, москва

Лисы замечены в шести лесопарках Москвы

11:44 09.02.2021 (обновлено: 11:47 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛисица в Московском зоопарке
Лисица в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Лисы замечены на шести природных территориях Москвы в этом году, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во вторник.
"В Москве в 2020 году обыкновенных лисиц наблюдали на 9 природных территориях: в Битцевском лесу, Долине реки Сетунь, Долине реки Сходни в Куркино, природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Покровское-Стрешнево", "Измайлово", "Косинский", Памятнике садово-паркового искусства "Усадьба Архангельское-Тюриково". За текущий 2021 год лисы уже отметились на 6 природных территориях: ландшафтный заказник "Тёплый Стан", природно-исторические парки "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес", "Москворецкий", "Царицыно", "Измайлово", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в большинстве случаев специалисты фиксировали пары лис. Ведь зимой у них гон – брачный период, а в апреле-мае обычно появляются лисята. Об этом же свидетельствуют кучки грунта возле норок, отмеченные в Кузьминках: пара благоустраивает и вычищает свои старые норы и выкапывает новые, которые используются потом как временные для отдыха или запасные, куда можно переселить детёнышей в случае угрозы.
"Лучше всего – не отвлекать, не беспокоить и не кормить их. В большинстве случаев млекопитающие, тем более хищники, на особо охраняемых природных территориях Москвы способны самостоятельно добыть себе пропитание. Подкармливать их не нужно. Иначе лисы перестанут бояться людей, а грызунов станет намного больше, а ведь они могут являться переносчиками опасных заболеваний", - предупреждают специалисты.
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Уточняется, что лучше всего - это наблюдение на расстоянии. Первыми лисы не нападают. Спровоцировать их можем только мы сами, говорится в сообщении. Поэтому не стоит паниковать, подходить, гладить, кормить, делать резких движений, махать руками, поворачиваться спиной, смотреть в глаза, убегать. При встрече с лисой стоит замереть, дождаться, когда лиса убежит, постучать палкой по стволу дерева, медленно уйти. В случае укуса обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниДикие животныеМосква
 
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