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Жительница Кузбасса выжила после десяти часов под завалом снега
Жительница Кузбасса выжила после десяти часов под завалом снега
Жительница города Новокузнецка Кемеровской области, уехавшая очищать крышу дачи, выжила, попав под завал снега и проведя под ним 10 часов, сообщает пресс-служба РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:50
2021-02-09T18:50
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 9 фев - РИА Новости. Жительница города Новокузнецка Кемеровской области, уехавшая очищать крышу дачи, выжила, попав под завал снега и проведя под ним 10 часов, сообщает пресс-служба управления защиты населения и территории города.В ночь на 9 февраля на пульт единой дежурно-диспетчерской службы управления защиты населения и территории Новокузнецка позвонила женщина, сообщив, что ее взрослая дочь, уехавшая днем на дачу, чтобы убрать снег с крыши, не вернулась. Приехав на дачу, мать обнаружила лишь машину дочери.К месту предполагаемого происшествия были направлены представители нескольких служб.Прибывшие спасатели предположили, что женщина находится под мощным покровом снега. После двух часов поиска, когда использовались лишь лопаты и лавинные щупы, спасатели обнаружили шапочку и лестницу.Отмечается, что пострадавшую госпитализировали, на данный момент она находится в реанимации.
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новокузнецк, кемеровская область, происшествия

Жительница Кузбасса выжила после десяти часов под завалом снега

18:50 09.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль "скорой помощи"
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 9 фев - РИА Новости. Жительница города Новокузнецка Кемеровской области, уехавшая очищать крышу дачи, выжила, попав под завал снега и проведя под ним 10 часов, сообщает пресс-служба управления защиты населения и территории города.
В ночь на 9 февраля на пульт единой дежурно-диспетчерской службы управления защиты населения и территории Новокузнецка позвонила женщина, сообщив, что ее взрослая дочь, уехавшая днем на дачу, чтобы убрать снег с крыши, не вернулась. Приехав на дачу, мать обнаружила лишь машину дочери.
К месту предполагаемого происшествия были направлены представители нескольких служб.
Прибывшие спасатели предположили, что женщина находится под мощным покровом снега. После двух часов поиска, когда использовались лишь лопаты и лавинные щупы, спасатели обнаружили шапочку и лестницу.

"Это свидетельствовало, что поиски идут в верном направлении. К этому моменту прибыло подкрепление – дежурный караул ПСЧ-4 пожарно-спасательного отряда №11… Женщина была обнаружена. После пребывания в 10-часовом снежном плену она…была жива, однако находилась в очень тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшую госпитализировали, на данный момент она находится в реанимации.
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Женщина просидела пять дней в засыпанной снегом машине и выжила
 
НовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
 
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