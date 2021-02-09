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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210209/kurs-1596675870.html
Официальный курс евро на среду вырос на 13 копеек
Официальный курс евро на среду вырос на 13 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 12,67 копейки - до 89,5286 рубля, курс доллара снизился на 14,1 копейки, до 74,1192 рубля, РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:20
2021-02-09T14:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 12,67 копейки - до 89,5286 рубля, курс доллара снизился на 14,1 копейки, до 74,1192 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 2,06 копейки, составив 81,0534 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос на 13 копеек

14:20 09.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 12,67 копейки - до 89,5286 рубля, курс доллара снизился на 14,1 копейки, до 74,1192 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 2,06 копейки, составив 81,0534 рубля.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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