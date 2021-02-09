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Житель Кубани сломал бедро непослушному пасынку
Житель Кубани сломал бедро непослушному пасынку
СК на Кубани предъявил местному жителю обвинение в избиении 5-летнего сына сожительницы, которому мужчина сломал бедро за то, что мальчик отказался слушаться и... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:51
2021-02-09T13:51
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новороссийск
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 9 фев - РИА Новости. СК на Кубани предъявил местному жителю обвинение в избиении 5-летнего сына сожительницы, которому мужчина сломал бедро за то, что мальчик отказался слушаться и убирать свои игрушки, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.Информацию о госпитализации мальчика с переломом бедра и множественными гематомами правоохранители получили в минувшую пятницу. Следователь, получив сведения о том, что травмы ребёнку нанёс 22-летний сожитель матери, возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. По данным ведомства, сожители с двумя 5-летними сыновьями женщины и совместной малолетней дочерью проживали в станице Нижнебаканской.По версии следствия, утром 4 февраля женщина ушла к матери, оставив детей с мужчиной. Со слов обвиняемого, мальчик не стал его слушаться и отказался убирать свои игрушки. "По этой причине обвиняемый нанес ребенку не менее двух ударов руками и ногами в область туловища. В результате ребенок получил перелом бедра со смещением, повлекший тяжкий вред здоровью", - отмечается в релизе.В больницу ребёнка отвезла бабушка, в настоящее время врачи продолжают оказывать ребёнку медицинскую помощь. Отмечается, что после произошедшего мужчина скрылся, был объявлен в розыск и вскоре задержан в Новороссийске.
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россия
новороссийск
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новороссийск, краснодарский край, происшествия

Житель Кубани сломал бедро непослушному пасынку

13:51 09.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОДАР, 9 фев - РИА Новости. СК на Кубани предъявил местному жителю обвинение в избиении 5-летнего сына сожительницы, которому мужчина сломал бедро за то, что мальчик отказался слушаться и убирать свои игрушки, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Информацию о госпитализации мальчика с переломом бедра и множественными гематомами правоохранители получили в минувшую пятницу. Следователь, получив сведения о том, что травмы ребёнку нанёс 22-летний сожитель матери, возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. По данным ведомства, сожители с двумя 5-летними сыновьями женщины и совместной малолетней дочерью проживали в станице Нижнебаканской.
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"В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено соответствующее обвинение... В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания детей в семье... Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства", - сообщает СУСК.
По версии следствия, утром 4 февраля женщина ушла к матери, оставив детей с мужчиной. Со слов обвиняемого, мальчик не стал его слушаться и отказался убирать свои игрушки. "По этой причине обвиняемый нанес ребенку не менее двух ударов руками и ногами в область туловища. В результате ребенок получил перелом бедра со смещением, повлекший тяжкий вред здоровью", - отмечается в релизе.
В больницу ребёнка отвезла бабушка, в настоящее время врачи продолжают оказывать ребёнку медицинскую помощь. Отмечается, что после произошедшего мужчина скрылся, был объявлен в розыск и вскоре задержан в Новороссийске.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)НовороссийскКраснодарский крайПроисшествия
 
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