https://ria.ru/20210209/kuban-1596668604.html

Житель Кубани сломал бедро непослушному пасынку

Житель Кубани сломал бедро непослушному пасынку

СК на Кубани предъявил местному жителю обвинение в избиении 5-летнего сына сожительницы, которому мужчина сломал бедро за то, что мальчик отказался слушаться и... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T13:51

2021-02-09T13:51

2021-02-09T13:51

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новороссийск

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 9 фев - РИА Новости. СК на Кубани предъявил местному жителю обвинение в избиении 5-летнего сына сожительницы, которому мужчина сломал бедро за то, что мальчик отказался слушаться и убирать свои игрушки, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.Информацию о госпитализации мальчика с переломом бедра и множественными гематомами правоохранители получили в минувшую пятницу. Следователь, получив сведения о том, что травмы ребёнку нанёс 22-летний сожитель матери, возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. По данным ведомства, сожители с двумя 5-летними сыновьями женщины и совместной малолетней дочерью проживали в станице Нижнебаканской.По версии следствия, утром 4 февраля женщина ушла к матери, оставив детей с мужчиной. Со слов обвиняемого, мальчик не стал его слушаться и отказался убирать свои игрушки. "По этой причине обвиняемый нанес ребенку не менее двух ударов руками и ногами в область туловища. В результате ребенок получил перелом бедра со смещением, повлекший тяжкий вред здоровью", - отмечается в релизе.В больницу ребёнка отвезла бабушка, в настоящее время врачи продолжают оказывать ребёнку медицинскую помощь. Отмечается, что после произошедшего мужчина скрылся, был объявлен в розыск и вскоре задержан в Новороссийске.

https://ria.ru/20210208/sozhitel-1596478150.html

россия

новороссийск

краснодарский край

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россия, следственный комитет россии (ск рф), новороссийск, краснодарский край, происшествия