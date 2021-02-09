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Женщина купила дом и нашла в стене трогательное "послание" из прошлого
Женщина купила дом и нашла в стене трогательное "послание" из прошлого
Американская писательница Мэри Кей Эндрюс рассказала в Facebook о необычной вещи, которую рабочие обнаружили в купленном ею коттедже. Во время ремонта мужчины... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:06
2021-02-09T22:47
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американская писательница Мэри Кей Эндрюс рассказала в Facebook о необычной вещи, которую рабочие обнаружили в купленном ею коттедже. Во время ремонта мужчины сломали одну из стен и наткнулись на кошелек и документы, забытые в доме около 60 лет назад."Кожаный бумажник. Внутри него были документы женщины, датируемые 1954 годом. Ее звали Мелба Хелмс Ланье. Она была маленькой зеленоглазой блондинкой. Посещала занятия в младшем колледже Палм Бич. Была участницей Международного женского конгресса по боулингу. В 1952 году вышла замуж за военнослужащего по имени Джон Ланье", — рассказала писательница.Американка опубликовала фотографии находки в соцсетях и попросила подписчиков помочь ей найти родственников хозяйки кошелька.Пользователи признались в комментариях, что их тронуло отношение писательницы к найденным вещам. Некоторые из них даже посоветовали ей написать книгу об этой истории."Надеюсь, вы сможете передать кошелек ее детям. Это настоящее сокровище", — восхитилась одна из подписчиц."Ого, настоящая частичка истории! Надеюсь, вы найдете ее семью", — удивилась другая писательница."Похоже, их (супругов. — Прим. ред) жизнь была сказкой. Я рада, что они снова вместе, и надеюсь, что вы найдете их детей. Пожалуйста, держите нас в курсе", — попросила пользовательница соцсети.Позже комментарий оставила женщина, упомянутая в публикации как предполагаемая дочь хозяйки документов. "Шерил Ланье — это я! Это моя мама! Боже мой! &lt;…&gt; Мой брат только что позвонил и сказал, что разговаривал с твоей подругой", — написала она.Шерил также добавила, что купленный писательницей коттедж был первым домом ее родителей. Она отметила, что найденные вещи много значат для ее семьи, теперь она намерена показывать их своим детям и внукам.
https://ria.ru/20210206/koshelek-1596322553.html
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60
культура, сша, в мире

Женщина купила дом и нашла в стене трогательное "послание" из прошлого

18:06 09.02.2021 (обновлено: 22:47 09.02.2021)
 
© Фото : Mary Kay Andrews/FacebookДокумент, найденный в коттедже в американском городе Тайби-Айленд
Документ, найденный в коттедже в американском городе Тайби-Айленд - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : Mary Kay Andrews/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американская писательница Мэри Кей Эндрюс рассказала в Facebook о необычной вещи, которую рабочие обнаружили в купленном ею коттедже. Во время ремонта мужчины сломали одну из стен и наткнулись на кошелек и документы, забытые в доме около 60 лет назад.
"Кожаный бумажник. Внутри него были документы женщины, датируемые 1954 годом. Ее звали Мелба Хелмс Ланье. Она была маленькой зеленоглазой блондинкой. Посещала занятия в младшем колледже Палм Бич. Была участницей Международного женского конгресса по боулингу. В 1952 году вышла замуж за военнослужащего по имени Джон Ланье", — рассказала писательница.
© Фото : Mary Kay Andrews/FacebookКошелек, найденный в коттедже в американском городе Тайби-Айленд
Кошелек, найденный в коттедже в американском городе Тайби-Айленд - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : Mary Kay Andrews/Facebook
Кошелек, найденный в коттедже в американском городе Тайби-Айленд
Американка опубликовала фотографии находки в соцсетях и попросила подписчиков помочь ей найти родственников хозяйки кошелька.
Пользователи признались в комментариях, что их тронуло отношение писательницы к найденным вещам. Некоторые из них даже посоветовали ей написать книгу об этой истории.
"Надеюсь, вы сможете передать кошелек ее детям. Это настоящее сокровище", — восхитилась одна из подписчиц.
"Ого, настоящая частичка истории! Надеюсь, вы найдете ее семью", — удивилась другая писательница.
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"Похоже, их (супругов. — Прим. ред) жизнь была сказкой. Я рада, что они снова вместе, и надеюсь, что вы найдете их детей. Пожалуйста, держите нас в курсе", — попросила пользовательница соцсети.
Позже комментарий оставила женщина, упомянутая в публикации как предполагаемая дочь хозяйки документов.
"Шерил Ланье — это я! Это моя мама! Боже мой! <…> Мой брат только что позвонил и сказал, что разговаривал с твоей подругой", — написала она.
Шерил также добавила, что купленный писательницей коттедж был первым домом ее родителей. Она отметила, что найденные вещи много значат для ее семьи, теперь она намерена показывать их своим детям и внукам.
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