https://ria.ru/20210209/kottedzh-1596719520.html

Женщина купила дом и нашла в стене трогательное "послание" из прошлого

Женщина купила дом и нашла в стене трогательное "послание" из прошлого

Американская писательница Мэри Кей Эндрюс рассказала в Facebook о необычной вещи, которую рабочие обнаружили в купленном ею коттедже. Во время ремонта мужчины... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T18:06

2021-02-09T18:06

2021-02-09T22:47

культура

сша

в мире

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американская писательница Мэри Кей Эндрюс рассказала в Facebook о необычной вещи, которую рабочие обнаружили в купленном ею коттедже. Во время ремонта мужчины сломали одну из стен и наткнулись на кошелек и документы, забытые в доме около 60 лет назад."Кожаный бумажник. Внутри него были документы женщины, датируемые 1954 годом. Ее звали Мелба Хелмс Ланье. Она была маленькой зеленоглазой блондинкой. Посещала занятия в младшем колледже Палм Бич. Была участницей Международного женского конгресса по боулингу. В 1952 году вышла замуж за военнослужащего по имени Джон Ланье", — рассказала писательница.Американка опубликовала фотографии находки в соцсетях и попросила подписчиков помочь ей найти родственников хозяйки кошелька.Пользователи признались в комментариях, что их тронуло отношение писательницы к найденным вещам. Некоторые из них даже посоветовали ей написать книгу об этой истории."Надеюсь, вы сможете передать кошелек ее детям. Это настоящее сокровище", — восхитилась одна из подписчиц."Ого, настоящая частичка истории! Надеюсь, вы найдете ее семью", — удивилась другая писательница."Похоже, их (супругов. — Прим. ред) жизнь была сказкой. Я рада, что они снова вместе, и надеюсь, что вы найдете их детей. Пожалуйста, держите нас в курсе", — попросила пользовательница соцсети.Позже комментарий оставила женщина, упомянутая в публикации как предполагаемая дочь хозяйки документов. "Шерил Ланье — это я! Это моя мама! Боже мой! <…> Мой брат только что позвонил и сказал, что разговаривал с твоей подругой", — написала она.Шерил также добавила, что купленный писательницей коттедж был первым домом ее родителей. Она отметила, что найденные вещи много значат для ее семьи, теперь она намерена показывать их своим детям и внукам.

https://ria.ru/20210206/koshelek-1596322553.html

https://ria.ru/20201028/poslanie-1581998867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, сша, в мире