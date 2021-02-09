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"Прогресс МС-15" отстыковался от МКС
"Прогресс МС-15" отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" отстыковался от Международной космической станции (МКС) и через три часа будет сведен с орбиты, трансляция ведется на сайте... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:29
2021-02-09T08:30
россия
прогресс-мс
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
прогресс (космический корабль)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-15" отстыковался от Международной космической станции (МКС) и через три часа будет сведен с орбиты, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Корабль прилетел на станцию в июле 2020 года. При его стыковке с МКС наблюдались "некоторые отклонения" в работе системы сближения "Курс", однако в итоге она прошла в автоматическом режиме. Позже в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что незначительные доработки внесут в конструкцию головного обтекателя, прикрывающего "Прогресс" при выведении на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а".Согласно трансляции, "Прогресс МС-15" отчалил от модуля "Пирс" российского сегмента МКС.Ранее представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что в 11.30 мск двигатель корабля будет включен на торможение для сведения с орбиты. По расчетам специалистов, в 12.04 мск "Прогресс" войдёт в земную атмосферу и разрушится, а несгораемые элементы его конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана.На смену кораблю 15 февраля планируется запустить "Прогресс МС-16" с космодрома Байконур ракетой "Союз-2.1а". Старт был отложен с 11 декабря из-за необходимости дополнительных проверок. Среди грузов, которые корабль должен доставить на станцию, будут запас азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда", набор армирующих накладок с клеевым соединением для временной герметизации трещин промежуточной камеры модуля "Звезда", ставших причиной утечки воздуха, и мощный микроскоп для поиска других возможных мест утечки в камере.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года были запущены 167 "Прогрессов" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
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россия, прогресс-мс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, прогресс (космический корабль)

"Прогресс МС-15" отстыковался от МКС

08:29 09.02.2021 (обновлено: 08:30 09.02.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс МС-15"
Грузовой корабль Прогресс МС-15 - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-15" отстыковался от Международной космической станции (МКС) и через три часа будет сведен с орбиты, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".
Корабль прилетел на станцию в июле 2020 года. При его стыковке с МКС наблюдались "некоторые отклонения" в работе системы сближения "Курс", однако в итоге она прошла в автоматическом режиме. Позже в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что незначительные доработки внесут в конструкцию головного обтекателя, прикрывающего "Прогресс" при выведении на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а".
Согласно трансляции, "Прогресс МС-15" отчалил от модуля "Пирс" российского сегмента МКС.
Ранее представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что в 11.30 мск двигатель корабля будет включен на торможение для сведения с орбиты. По расчетам специалистов, в 12.04 мск "Прогресс" войдёт в земную атмосферу и разрушится, а несгораемые элементы его конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана.
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На смену кораблю 15 февраля планируется запустить "Прогресс МС-16" с космодрома Байконур ракетой "Союз-2.1а". Старт был отложен с 11 декабря из-за необходимости дополнительных проверок. Среди грузов, которые корабль должен доставить на станцию, будут запас азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда", набор армирующих накладок с клеевым соединением для временной герметизации трещин промежуточной камеры модуля "Звезда", ставших причиной утечки воздуха, и мощный микроскоп для поиска других возможных мест утечки в камере.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года были запущены 167 "Прогрессов" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
 
РоссияПрогресс-МСМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаПрогресс (космический корабль)
 
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