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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596697965.html
В США выявили 86 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили 86 тысяч новых случаев COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за последние сутки более чем на 86 тысяч, зафиксировано больше 1,4 тысячи летальных... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:15
2021-02-09T16:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за последние сутки более чем на 86 тысяч, зафиксировано больше 1,4 тысячи летальных случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа в США медики зафиксировали 86 646 случаев заболевания COVID-19 и 1465 летальных исходов.США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По данным университета, за все время в стране выявлено более 27 миллионов заразившихся, скончались более 465 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили 86 тысяч новых случаев COVID-19

16:15 09.02.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкСотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке
Сотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за последние сутки более чем на 86 тысяч, зафиксировано больше 1,4 тысячи летальных случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за прошедшие 24 часа в США медики зафиксировали 86 646 случаев заболевания COVID-19 и 1465 летальных исходов.
Логотип компании Johnson & Johnson - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 02:38Распространение коронавируса
Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По данным университета, за все время в стране выявлено более 27 миллионов заразившихся, скончались более 465 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
 
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