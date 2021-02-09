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В США выявили 86 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили 86 тысяч новых случаев COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за последние сутки более чем на 86 тысяч, зафиксировано больше 1,4 тысячи летальных... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:15
2021-02-09T16:15
2021-02-09T16:15
распространение коронавируса
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в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за последние сутки более чем на 86 тысяч, зафиксировано больше 1,4 тысячи летальных случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа в США медики зафиксировали 86 646 случаев заболевания COVID-19 и 1465 летальных исходов.США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По данным университета, за все время в стране выявлено более 27 миллионов заразившихся, скончались более 465 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596103021.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире