https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596676164.html

ВОЗ сочла маловероятным заражение COVID-19 напрямую от летучих мышей

ВОЗ сочла маловероятным заражение COVID-19 напрямую от летучих мышей

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения изучила четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку, заявил ее РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:24

2021-02-09T14:24

2021-02-09T17:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

китай

ухань

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения изучила четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку, заявил ее глава Питер Бен Эмбарек по итогам визита в Китай. Версии заражения от летучих мышей или в результате лабораторной утечки они считают маловероятными."Первая — это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия — это цепочка продуктов, в особенности замороженных, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя — это возможность инцидента, связанного с лабораторией", — сказал Эмбарек.Он подчеркнул, что все гипотезы тщательно изучили. Наиболее вероятной эксперты считают передачу вируса через промежуточный носитель, ее и будут изучать в дальнейшем. Весьма вероятна возможность передачи вируса через поверхность замороженных продуктов — эта гипотеза предполагает, что вирус был транспортирован издалека. Третьей по вероятности остается версия прямой передачи вируса от летучих мышей.По его словам, вероятнее всего было промежуточное звено — переносчик коронавируса, работа по его выявлению продолжается.Пока неясно, какую роль сыграл рынок "Хуанань" в Ухане, отметил Эмбарек."Мы знаем, что в декабре там была вспышка среди людей, которые там были, его посещали и работали там. Как вирус попал на рынок и распространился там, до сих пор неизвестно", — сказал он.Гипотезу с лабораторной утечкой эксперты считают крайне маловероятной. В последний день 2019 года власти Китая известили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Вскоре удалось установить возбудителя болезни — коронавирус нового типа SARS-CoV-2. ВОЗ дала заболеванию официальное название — COVID-19, а 11 марта 2020-го объявила о всемирной пандемии.Сейчас во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается почти 106 миллионов заболевших, 2,3 миллиона человек умерли. Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.

https://ria.ru/20210207/uliki-1596406166.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/koronavirus-1596275449.html

китай

ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, китай, ухань