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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596676164.html
ВОЗ сочла маловероятным заражение COVID-19 напрямую от летучих мышей
ВОЗ сочла маловероятным заражение COVID-19 напрямую от летучих мышей
Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения изучила четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку, заявил ее РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:24
2021-02-09T17:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
китай
ухань
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения изучила четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку, заявил ее глава Питер Бен Эмбарек по итогам визита в Китай. Версии заражения от летучих мышей или в результате лабораторной утечки они считают маловероятными."Первая — это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия — это цепочка продуктов, в особенности замороженных, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя — это возможность инцидента, связанного с лабораторией", — сказал Эмбарек.Он подчеркнул, что все гипотезы тщательно изучили. Наиболее вероятной эксперты считают передачу вируса через промежуточный носитель, ее и будут изучать в дальнейшем. Весьма вероятна возможность передачи вируса через поверхность замороженных продуктов — эта гипотеза предполагает, что вирус был транспортирован издалека. Третьей по вероятности остается версия прямой передачи вируса от летучих мышей.По его словам, вероятнее всего было промежуточное звено — переносчик коронавируса, работа по его выявлению продолжается.Пока неясно, какую роль сыграл рынок "Хуанань" в Ухане, отметил Эмбарек."Мы знаем, что в декабре там была вспышка среди людей, которые там были, его посещали и работали там. Как вирус попал на рынок и распространился там, до сих пор неизвестно", — сказал он.Гипотезу с лабораторной утечкой эксперты считают крайне маловероятной. В последний день 2019 года власти Китая известили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Вскоре удалось установить возбудителя болезни — коронавирус нового типа SARS-CoV-2. ВОЗ дала заболеванию официальное название — COVID-19, а 11 марта 2020-го объявила о всемирной пандемии.Сейчас во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается почти 106 миллионов заболевших, 2,3 миллиона человек умерли. Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
https://ria.ru/20210207/uliki-1596406166.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210206/koronavirus-1596275449.html
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коронавирус covid-19, воз, китай, ухань

ВОЗ сочла маловероятным заражение COVID-19 напрямую от летучих мышей

14:24 09.02.2021 (обновлено: 17:12 09.02.2021)
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения изучила четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку, заявил ее глава Питер Бен Эмбарек по итогам визита в Китай. Версии заражения от летучих мышей или в результате лабораторной утечки они считают маловероятными.
"Первая — это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия — это цепочка продуктов, в особенности замороженных, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя — это возможность инцидента, связанного с лабораторией", — сказал Эмбарек.
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Он подчеркнул, что все гипотезы тщательно изучили. Наиболее вероятной эксперты считают передачу вируса через промежуточный носитель, ее и будут изучать в дальнейшем. Весьма вероятна возможность передачи вируса через поверхность замороженных продуктов — эта гипотеза предполагает, что вирус был транспортирован издалека. Третьей по вероятности остается версия прямой передачи вируса от летучих мышей.

"Но поскольку Ухань не находится рядом со средой, где водятся летучие мыши, то прямая передача от летучей мыши в Ухане маловероятна. И поэтому мы попытались найти, какие другие животные могли бы стать переносчиками вируса", — добавил глава группы.

По его словам, вероятнее всего было промежуточное звено — переносчик коронавируса, работа по его выявлению продолжается.
Пока неясно, какую роль сыграл рынок "Хуанань" в Ухане, отметил Эмбарек.
"Мы знаем, что в декабре там была вспышка среди людей, которые там были, его посещали и работали там. Как вирус попал на рынок и распространился там, до сих пор неизвестно", — сказал он.
Гипотезу с лабораторной утечкой эксперты считают крайне маловероятной.

"Таким образом, она не будет фигурировать среди гипотез, которые мы порекомендуем для дальнейшего изучения для выявления причин возникновения вируса", — заключил Эмбарек.

В последний день 2019 года власти Китая известили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Вскоре удалось установить возбудителя болезни — коронавирус нового типа SARS-CoV-2. ВОЗ дала заболеванию официальное название — COVID-19, а 11 марта 2020-го объявила о всемирной пандемии.
Сейчас во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается почти 106 миллионов заболевших, 2,3 миллиона человек умерли. Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
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