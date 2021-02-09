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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596635182.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки в России не зафиксировано прироста СOVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в трех регионах страны, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:03
2021-02-09T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
москва
псковская область
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. За сутки в России не зафиксировано прироста СOVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в трех регионах страны, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва, Республика Алтай, Псковская область - 0,1%, 3. Москва, Магаданская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Республика Дагестан - 0,2%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, псковская область, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:03 09.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. За сутки в России не зафиксировано прироста СOVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в трех регионах страны, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва, Республика Алтай, Псковская область - 0,1%, 3. Москва, Магаданская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Республика Дагестан - 0,2%", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваПсковская областьОбщество
 
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