https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596635182.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки в России не зафиксировано прироста СOVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в трех регионах страны, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:03

2021-02-09T11:03

2021-02-09T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

москва

псковская область

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. За сутки в России не зафиксировано прироста СOVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в трех регионах страны, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва, Республика Алтай, Псковская область - 0,1%, 3. Москва, Магаданская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Республика Дагестан - 0,2%", - говорится в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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