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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки в России не зафиксировано прироста СOVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в трех регионах страны, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:03
2021-02-09T11:03
2021-02-09T11:03
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. За сутки в России не зафиксировано прироста СOVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в трех регионах страны, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва, Республика Алтай, Псковская область - 0,1%, 3. Москва, Магаданская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Республика Дагестан - 0,2%", - говорится в сообщении.
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