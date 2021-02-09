https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596634485.html

В России за сутки 530 человек умерли от COVID-19

В России за сутки 530 человек умерли от COVID-19

За сутки в России подтверждены 530 смертей с COVID-19, 73 из них выявлены в Москве, за все время умерли 77 598 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:01

2021-02-09T11:01

2021-02-09T11:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593631718_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_3672fcaaa8428705d93eb819a101f286.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 530 смертей с COVID-19, 73 из них выявлены в Москве, за все время умерли 77 598 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве скончались 73 человека, в Санкт-Петербурге - 61, Подмосковье - 42. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 14 031.

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество