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В России за сутки 530 человек умерли от COVID-19
В России за сутки 530 человек умерли от COVID-19
За сутки в России подтверждены 530 смертей с COVID-19, 73 из них выявлены в Москве, за все время умерли 77 598 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:01
2021-02-09T11:01
2021-02-09T11:01
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 530 смертей с COVID-19, 73 из них выявлены в Москве, за все время умерли 77 598 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве скончались 73 человека, в Санкт-Петербурге - 61, Подмосковье - 42. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 14 031.
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