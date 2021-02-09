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Глава Якутии рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Глава Якутии рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что чувствует себя хорошо после прививки от коронавируса, температуры не было. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:12
2021-02-09T09:12
2021-02-09T10:03
республика саха (якутия)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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айсен николаев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что чувствует себя хорошо после прививки от коронавируса, температуры не было.Николаев поставил вакцину от коронавируса "Спутник V" в конце января в прямом эфире."Температуры не было. Чувствую себя хорошо", - сказал он в интервью РИА Новости.Как пояснил глава Якутии, он привился в прямом эфире, чтобы показать на своем примере безопасность вакцины."Я возглавляю республиканский оперативный штаб с самого первого дня, постоянно сталкиваюсь со случаями тяжелого протекания заболевания, со смертельными исходами и побочными явлениями после болезни. То, что после болезни остаются неизученные побочные явления, это факт. Россия стала первой страной, где появилась вакцина от коронавируса, этим нужно пользоваться" - подчеркнул глава республики.Читайте полный текст интервью >>>
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