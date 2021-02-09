Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596616391.html
В ОП назвали число выявленных с начала года в соцсетях фейков о COVID-19
В ОП назвали число выявленных с начала года в соцсетях фейков о COVID-19
С начала 2021 года в соцсетях обнаружено 3340 недостоверных сообщений о вакцине от COVID-19 и 2315 фейков о самом коронавирусе, сообщила РИА Новости член... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:09
2021-02-09T09:14
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
россия
общественная палата рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592751782_0:301:2867:1914_1920x0_80_0_0_2d70494c19af8fbaf9313d2a6bc14231.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. С начала 2021 года в соцсетях обнаружено 3340 недостоверных сообщений о вакцине от COVID-19 и 2315 фейков о самом коронавирусе, сообщила РИА Новости член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина."С начала 2021 года специалистами Лиги безопасного интернета обнаружено 3340 фейков о вакцине от COVID-19 в социальных сетях и 2315 фейковых сообщений о коронавирусе", - рассказала Мизулина.При этом волна фейков о коронавирусе и вакцинации, по словам общественницы, начинает идти на спад."Полагаю, что на ситуацию существенно повлияло то, что в ряде регионов были сняты ограничительные меры. Большая часть недостоверных сообщений сейчас связана с самим процессом вакцинации, распространяются абсурдные мифы, что говорит о необходимости более серьезной разъяснительной работы с населением со стороны органов власти и министерства здравоохранения России, особенно в сети Интернет", - пояснила Мизулина.Эксперты Лиги, как отметила руководитель организации, обратили внимание на тот факт, что в тех же группах и сообществах, где ранее распространялись фейки о ковиде, с 19 января стали появляться публикации с призывами к участию в несанкционированных акциях и митингах, а также фейковые сообщения о митингах и акциях.
https://ria.ru/20210209/internetbezopasnost-1596489790.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592751782_149:0:2701:1914_1920x0_80_0_0_d5d9e3c7effd2f00d8180d91105579cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общественная палата рф, общество

В ОП назвали число выявленных с начала года в соцсетях фейков о COVID-19

09:09 09.02.2021 (обновлено: 09:14 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковДевушка на Тверской улице в Москве
Девушка на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. С начала 2021 года в соцсетях обнаружено 3340 недостоверных сообщений о вакцине от COVID-19 и 2315 фейков о самом коронавирусе, сообщила РИА Новости член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
"С начала 2021 года специалистами Лиги безопасного интернета обнаружено 3340 фейков о вакцине от COVID-19 в социальных сетях и 2315 фейковых сообщений о коронавирусе", - рассказала Мизулина.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 00:56
Международный день безопасного Интернета
При этом волна фейков о коронавирусе и вакцинации, по словам общественницы, начинает идти на спад.
"Полагаю, что на ситуацию существенно повлияло то, что в ряде регионов были сняты ограничительные меры. Большая часть недостоверных сообщений сейчас связана с самим процессом вакцинации, распространяются абсурдные мифы, что говорит о необходимости более серьезной разъяснительной работы с населением со стороны органов власти и министерства здравоохранения России, особенно в сети Интернет", - пояснила Мизулина.
Эксперты Лиги, как отметила руководитель организации, обратили внимание на тот факт, что в тех же группах и сообществах, где ранее распространялись фейки о ковиде, с 19 января стали появляться публикации с призывами к участию в несанкционированных акциях и митингах, а также фейковые сообщения о митингах и акциях.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщественная палата РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния