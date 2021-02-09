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В ОП назвали число выявленных с начала года в соцсетях фейков о COVID-19
В ОП назвали число выявленных с начала года в соцсетях фейков о COVID-19
С начала 2021 года в соцсетях обнаружено 3340 недостоверных сообщений о вакцине от COVID-19 и 2315 фейков о самом коронавирусе, сообщила РИА Новости член... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:09
2021-02-09T09:09
2021-02-09T09:14
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. С начала 2021 года в соцсетях обнаружено 3340 недостоверных сообщений о вакцине от COVID-19 и 2315 фейков о самом коронавирусе, сообщила РИА Новости член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина."С начала 2021 года специалистами Лиги безопасного интернета обнаружено 3340 фейков о вакцине от COVID-19 в социальных сетях и 2315 фейковых сообщений о коронавирусе", - рассказала Мизулина.При этом волна фейков о коронавирусе и вакцинации, по словам общественницы, начинает идти на спад."Полагаю, что на ситуацию существенно повлияло то, что в ряде регионов были сняты ограничительные меры. Большая часть недостоверных сообщений сейчас связана с самим процессом вакцинации, распространяются абсурдные мифы, что говорит о необходимости более серьезной разъяснительной работы с населением со стороны органов власти и министерства здравоохранения России, особенно в сети Интернет", - пояснила Мизулина.Эксперты Лиги, как отметила руководитель организации, обратили внимание на тот факт, что в тех же группах и сообществах, где ранее распространялись фейки о ковиде, с 19 января стали появляться публикации с призывами к участию в несанкционированных акциях и митингах, а также фейковые сообщения о митингах и акциях.
https://ria.ru/20210209/internetbezopasnost-1596489790.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общественная палата рф, общество