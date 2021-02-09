https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596606555.html

Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей

Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей

Дети не болеют коронавирусом тяжело, поэтому для них вакцинация не так важна, как для взрослых, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T03:45

2021-02-09T03:45

2021-02-09T03:45

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

здоровье

москва

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Дети не болеют коронавирусом тяжело, поэтому для них вакцинация не так важна, как для взрослых, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он уточнил, что пока не начались испытания вакцин от коронавируса на детях, поэтому сделать прививку ребёнку ещё нельзя.Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что исследование вакцины "Спутник V" на детях начнется в июне.

https://ria.ru/20210209/immunitet-1596606238.html

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2021

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вакцина "спутник v", евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье, москва, общество