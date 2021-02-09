https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596606555.html
Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
Дети не болеют коронавирусом тяжело, поэтому для них вакцинация не так важна, как для взрослых, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T03:45
2021-02-09T03:45
2021-02-09T03:45
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
здоровье
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596585209_0:298:2579:1749_1920x0_80_0_0_e1acfcc70f5372a7fc6f184b0d6b8ce4.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Дети не болеют коронавирусом тяжело, поэтому для них вакцинация не так важна, как для взрослых, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он уточнил, что пока не начались испытания вакцин от коронавируса на детях, поэтому сделать прививку ребёнку ещё нельзя.Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что исследование вакцины "Спутник V" на детях начнется в июне.
https://ria.ru/20210209/immunitet-1596606238.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596585209_0:57:2579:1991_1920x0_80_0_0_6b965ec87a82f3f7cbfe6d0fcbf7c665.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье, москва, общество