https://ria.ru/20210209/konsultatsii-1596655761.html

Прошли онлайновые межпартийные консультации "Единой России" и КП Китая

Прошли онлайновые межпартийные консультации "Единой России" и КП Китая

Межпартийное взаимодействие в целях борьбы с социально-экономическими последствиями пандемии может служить образцом международного сотрудничества для всего... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:51

2021-02-09T12:51

2021-02-09T12:51

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МОСКВА, 9 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Межпартийное взаимодействие в целях борьбы с социально-экономическими последствиями пандемии может служить образцом международного сотрудничества для всего мирового сообщества. Об этом заявили участники межпартийной встречи: заместитель заведующего международным отделом ЦК Компартии Китая Цянь Хуншань и замсекретаря Генсовета "Единой России", председатель комиссии президиума Генсовета партии по международной деятельности Андрей Климов.Климов напомнил, что в июле 2020 года в связи с пандемией межпартийный диалог впервые начал проводиться в режиме видеоконференции и назвал этот опыт успешным.Он также пригласил делегацию ЦК Компартии Китая посетить Москву "как только эпидемиологическая ситуация будет благоприятной", чтобы провести очные межпартийные консультации. Эта встреча, по его словам, позволит сторонам "сверить часы по наиболее актуальным вопросам".Цянь Хуншань приглашение "Единой России" принял, подчеркнув, что представители Компартии Китая "будут рады приехать в этом году в Москву и вернуться к традиционному формату живого общения".

https://ria.ru/20210128/tovarooborot-1595007142.html

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россия, компартии китая, единая россия, китай