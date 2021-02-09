https://ria.ru/20210209/khodataystva-1596698655.html

В Верховном суде рассказали о практике освобождения осужденных по УДО

В Верховном суде рассказали о практике освобождения осужденных по УДО

Российские суды отпускают больше половины заключенных, которые просят об условно-досрочном освобождении, заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:17

2021-02-09T16:17

2021-02-09T16:21

россия

верховный суд рф

вячеслав лебедев

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские суды отпускают больше половины заключенных, которые просят об условно-досрочном освобождении, заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев."Существует практика освобождения осужденных от наказания. Так, процент удовлетворенных ходатайств об условно-досрочном освобождении составляет 59%", - сказал Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России.По его данным, суды также удовлетворяют половину ходатайств об освобождении по состоянию здоровья и о замене неотбытой части наказания более мягким.

https://ria.ru/20210209/vzyatka-1596687156.html

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2021

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россия, верховный суд рф, вячеслав лебедев