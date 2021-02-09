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В Верховном суде рассказали о практике освобождения осужденных по УДО
В Верховном суде рассказали о практике освобождения осужденных по УДО
Российские суды отпускают больше половины заключенных, которые просят об условно-досрочном освобождении, заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:17
2021-02-09T16:17
2021-02-09T16:21
россия
верховный суд рф
вячеслав лебедев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские суды отпускают больше половины заключенных, которые просят об условно-досрочном освобождении, заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев."Существует практика освобождения осужденных от наказания. Так, процент удовлетворенных ходатайств об условно-досрочном освобождении составляет 59%", - сказал Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России.По его данным, суды также удовлетворяют половину ходатайств об освобождении по состоянию здоровья и о замене неотбытой части наказания более мягким.
https://ria.ru/20210209/vzyatka-1596687156.html
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