https://ria.ru/20210209/khabarovsk-1596643125.html

В Хабаровске определились первые кандидаты на участие в Пифийских играх

В Хабаровске определились первые кандидаты на участие в Пифийских играх

Определились первые кандидаты на участие в международных творческих соревнованиях среди детей с особенностями здоровья – Пифийских играх, они пройдут в... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:41

2021-02-09T11:41

2021-02-09T12:10

михаил дегтярев

владимир путин

хабаровск

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 9 фев — РИА Новости. Определились первые кандидаты на участие в международных творческих соревнованиях среди детей с особенностями здоровья – Пифийских играх, они пройдут в Хабаровске в августе, сообщает во вторник правительство Хабаровского края.Пифийские игры для детей с особенностями здоровья – это соревнования по восьми номинациям и 29 видам искусства, в том числе изобразительному, танцевальному, музыкальному, театральному, цирковому. Предусматривается, что игры пройдут во всех российских регионах, а также в тех странах, которые отзовутся на призыв участвовать в проекте. Директор комитета "Национальные Пифийские игры", международный технический эксперт по доступной среде Наталья Крель выразила надежду, что "до Хабаровска доедут все регионы и много стран"."Воспитанники детской студии "Модное солнце" в Хабаровске уже начали готовиться к Пифийским играм. Руководитель Елена Маликова этот проект запустила год назад на базе объединения "Азбука моды", где учит детей шитью и навыкам дефиле. Педагог объединила так называемых нормотипичных подростков и детей с особенностями развития", - сообщает краевое правительство.Врио губернатора края Михаил Дегтярев пригласил Крель на представление детской студии моды. Она отметила, что перечень соревновательных видов искусства Пифийских игр расширят. К 29 дисциплинам добавится еще одна – "Театр моды"."Дети чувствуют себя нужными – когда выходят на сцену, видят зрителей, слышат аплодисменты. Это дает силы и им, и их родителям. Поэтому мы поддержим все подобные начинания", - подчеркнул Дегтярев.Врио губернатора подтвердил готовность наладить взаимодействие краевых министерства соцзащиты населения и минкультуры региона в вопросе творческой самореализации детей-инвалидов, в том числе и из муниципалитетов, в имеющиеся кружки и секции.Крель отметила, что Хабаровский край четко вписывается в стратегию, заданную президентом страны Владимиром Путиным по изменению отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, поддержке их спортивных и творческих способностей, общественных инициатив.

https://ria.ru/20210129/khabarovsk-1595073373.html

https://realty.ria.ru/20210129/khabarovsk-1595070894.html

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хабаровский край

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михаил дегтярев, владимир путин, хабаровск, хабаровский край, общество