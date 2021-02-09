Руденя: в Верхневолжье в 2020 году в рамках АИП построены 38 объектов
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИгровая площадка детского сада, расположенного в жилом комплексе "Тушино-2018" в Москве
ТВЕРЬ, 9 фев – РИА Новости. В Тверской области в рамках Адресной инвестиционной программы построены 38 объектов: детские сады, котельные, газовые сети, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Несмотря на непростые условия, связанные с пандемией коронавируса, в 2020 году введены в эксплуатацию 38 объектов – это детские сады, котельные, газопроводы, дорожная инфраструктура, объекты спорта и туризма. Особый акцент мы делаем на контроле качества и соблюдения технологии выполнения работ. Все, что мы принимаем, проходит серьезный мониторинг", – сказал глава региона на заседании областного правительства.
По информации пресс-службы областного правительства, наибольшее количество объектов введены в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Введены в эксплуатацию более 74 километров газовых сетей в девяти муниципалитетах. Построены водопроводные сети в селе Ильинское Калязинского района, реконструирован водозабор в Кесовой Горе. Продолжаются работы по газоснабжению ряда населенных пунктов Бежецкого района.
В рамках реализации АИП открыты новые детские сады в микрорайоне "Южный" Твери, в поселке Эммаусс Калининского района, Лихославле, поселке Ривицкий Максатихинского района. В общей сложности введены в строй 350 дошкольных мест. Начал работу многофункциональный спортивный зал в Сонково.
Всего с 2016 по 2020 годы в рамках АИП значимые для территорий объекты появились в 36 муниципалитетах Верхневолжья.