https://ria.ru/20210209/investprogramma-1596697735.html

Руденя: в Верхневолжье в 2020 году в рамках АИП построены 38 объектов

Руденя: в Верхневолжье в 2020 году в рамках АИП построены 38 объектов

В Тверской области в рамках Адресной инвестиционной программы построены 38 объектов: детские сады, котельные, газовые сети, сообщил губернатор области Игорь... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:12

2021-02-09T16:12

2021-02-09T16:12

тверская область

игорь руденя

тверская область

калининский район

тверь

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ТВЕРЬ, 9 фев – РИА Новости. В Тверской области в рамках Адресной инвестиционной программы построены 38 объектов: детские сады, котельные, газовые сети, сообщил губернатор области Игорь Руденя."Несмотря на непростые условия, связанные с пандемией коронавируса, в 2020 году введены в эксплуатацию 38 объектов – это детские сады, котельные, газопроводы, дорожная инфраструктура, объекты спорта и туризма. Особый акцент мы делаем на контроле качества и соблюдения технологии выполнения работ. Все, что мы принимаем, проходит серьезный мониторинг", – сказал глава региона на заседании областного правительства.По информации пресс-службы областного правительства, наибольшее количество объектов введены в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Введены в эксплуатацию более 74 километров газовых сетей в девяти муниципалитетах. Построены водопроводные сети в селе Ильинское Калязинского района, реконструирован водозабор в Кесовой Горе. Продолжаются работы по газоснабжению ряда населенных пунктов Бежецкого района. В рамках реализации АИП открыты новые детские сады в микрорайоне "Южный" Твери, в поселке Эммаусс Калининского района, Лихославле, поселке Ривицкий Максатихинского района. В общей сложности введены в строй 350 дошкольных мест. Начал работу многофункциональный спортивный зал в Сонково.Всего с 2016 по 2020 годы в рамках АИП значимые для территорий объекты появились в 36 муниципалитетах Верхневолжья.

https://ria.ru/20210204/vaktsinatsiya-1596049032.html

тверская область

калининский район

тверь

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игорь руденя, тверская область, калининский район, тверь