Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210209/investprogramma-1596697735.html
Руденя: в Верхневолжье в 2020 году в рамках АИП построены 38 объектов
Руденя: в Верхневолжье в 2020 году в рамках АИП построены 38 объектов
В Тверской области в рамках Адресной инвестиционной программы построены 38 объектов: детские сады, котельные, газовые сети, сообщил губернатор области Игорь... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:12
2021-02-09T16:12
тверская область
игорь руденя
тверская область
калининский район
тверь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574056252_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_43d1158b13898b4161f79d37e144f6c6.jpg
ТВЕРЬ, 9 фев – РИА Новости. В Тверской области в рамках Адресной инвестиционной программы построены 38 объектов: детские сады, котельные, газовые сети, сообщил губернатор области Игорь Руденя."Несмотря на непростые условия, связанные с пандемией коронавируса, в 2020 году введены в эксплуатацию 38 объектов – это детские сады, котельные, газопроводы, дорожная инфраструктура, объекты спорта и туризма. Особый акцент мы делаем на контроле качества и соблюдения технологии выполнения работ. Все, что мы принимаем, проходит серьезный мониторинг", – сказал глава региона на заседании областного правительства.По информации пресс-службы областного правительства, наибольшее количество объектов введены в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Введены в эксплуатацию более 74 километров газовых сетей в девяти муниципалитетах. Построены водопроводные сети в селе Ильинское Калязинского района, реконструирован водозабор в Кесовой Горе. Продолжаются работы по газоснабжению ряда населенных пунктов Бежецкого района. В рамках реализации АИП открыты новые детские сады в микрорайоне "Южный" Твери, в поселке Эммаусс Калининского района, Лихославле, поселке Ривицкий Максатихинского района. В общей сложности введены в строй 350 дошкольных мест. Начал работу многофункциональный спортивный зал в Сонково.Всего с 2016 по 2020 годы в рамках АИП значимые для территорий объекты появились в 36 муниципалитетах Верхневолжья.
https://ria.ru/20210204/vaktsinatsiya-1596049032.html
тверская область
калининский район
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574056252_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_34ba388f9b2c0076a6e9ef0610f1f529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, тверская область, калининский район, тверь

Руденя: в Верхневолжье в 2020 году в рамках АИП построены 38 объектов

16:12 09.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИгровая площадка детского сада, расположенного в жилом комплексе "Тушино-2018" в Москве
Игровая площадка детского сада, расположенного в жилом комплексе Тушино-2018 в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 9 фев – РИА Новости. В Тверской области в рамках Адресной инвестиционной программы построены 38 объектов: детские сады, котельные, газовые сети, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Несмотря на непростые условия, связанные с пандемией коронавируса, в 2020 году введены в эксплуатацию 38 объектов – это детские сады, котельные, газопроводы, дорожная инфраструктура, объекты спорта и туризма. Особый акцент мы делаем на контроле качества и соблюдения технологии выполнения работ. Все, что мы принимаем, проходит серьезный мониторинг", – сказал глава региона на заседании областного правительства.
По информации пресс-службы областного правительства, наибольшее количество объектов введены в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Введены в эксплуатацию более 74 километров газовых сетей в девяти муниципалитетах. Построены водопроводные сети в селе Ильинское Калязинского района, реконструирован водозабор в Кесовой Горе. Продолжаются работы по газоснабжению ряда населенных пунктов Бежецкого района.
В рамках реализации АИП открыты новые детские сады в микрорайоне "Южный" Твери, в поселке Эммаусс Калининского района, Лихославле, поселке Ривицкий Максатихинского района. В общей сложности введены в строй 350 дошкольных мест. Начал работу многофункциональный спортивный зал в Сонково.
Всего с 2016 по 2020 годы в рамках АИП значимые для территорий объекты появились в 36 муниципалитетах Верхневолжья.
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 16:59Тверская область
В Верхневолжье в пятницу откроют еще 7 пунктов вакцинации
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьКалининский районТверь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния