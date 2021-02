https://ria.ru/20210209/internetbezopasnost-1596489790.html

Международный день безопасного Интернета

Международный день безопасного Интернета

Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day) ежегодно отмечается во всем мире во второй день второй недели второго месяца года. В 2021 году он... РИА Новости, 09.02.2021

Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day) ежегодно отмечается во всем мире во второй день второй недели второго месяца года. В 2021 году он приходится на 9 февраля.Праздник был учрежден в 2004 году в рамках программы Еврокомиссии "Безопасный интернет". Его цель – пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире. В настоящее время праздник отмечают в 80% стран мира, в том числе и в России.Цифровые технологии все активнее входят в нашу повседневную жизнь. Поэтому обеспечение безопасности в Интернете – одно из наиболее актуальных требований современности и прогресса. Безопасный и позитивный интернет – это не только специальные защитные программы. Это, в первую очередь, обилие позитивного контента, знания обычных пользователей об основах безопасности и общественный консенсус относительно норм поведения в Сети. Это также и общественно-государственное партнерство, направленное на повышение уровня интернет-безопасности обычных пользователей. А также это интернет-возможности и сервисы, приходящие на помощь людям практически в любой проблемной ситуации.С 2005 года главным координатором Дня безопасного Интернета в мире стала некоммерческая организация Insafe (European Safer Internet Network), которая состоит из национальных центров, созданных при участии Еврокомиссии. Членами Insafe являются все страны Европейского союза, а также Исландия и Норвегия.Каждый из национальных центров организации занимается на местном уровне реализацией образовательных программ, связанных с вопросами интернет-безопасности, организует работу телефона доверия и сотрудничает с молодежью, чтобы обеспечить на основе фактических данных многосторонний подход к совершенствованию сети интернет.Если в стране Центра Insafe нет, то международным организатором мероприятий Дня безопасного Интернета является авторизованный Insafe Комитет. Страны, не имеющие своих национальных центров, могут направлять свои предварительные заявки на участие во всемирных мероприятиях в сеть Insafe.В течение нескольких лет День безопасного Интернета перешагнул через свои изначальные европейские рамки и стал подлинно международным праздником, отмечаемым на пяти континентах. В 2021 году День безопасного Интернета отметят около 170 стран мира.Мероприятия Дня проходят под различными девизами. В 2021 году девиз Дня безопасного Интернета звучит так "Вместе за лучший Интернет" (Together for a better internet).В России День безопасного Интернета впервые был проведен в 2007 году. В 2008 году был создан Центр безопасности в информационном обществе "НеДопусти!", который является уполномоченным российским членом Insafe и членом Международной сети "горячих линий" по борьбе с противоправным контентом INHOPE, а также официальным организатором мероприятий Международного дня безопасного Интернета на территории России.Официальной российской частью всемирных мероприятий, приуроченных к Международному дню безопасного Интернета, является Неделя безопасного Рунета, которая проводится в дни, предшествующие ему. В 2021 году она проходит со 2 по 9 февраля включительно. Мероприятия Недели проходят как в Москве, так во многих регионах России. Впервые Неделя безопасного Рунета была проведена в 2008 году по инициативе региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ) и российского офиса Microsoft. С 2009 года оператором Недели является проект РОЦИТ "Центр безопасного Интернета". С этого же года Неделя безопасного Рунета входит в число официальных мероприятий Международного дня безопасного Интернета, которые проводятся в различных странах мира. Центральным мероприятием является ежегодный международный форум по цифровой безопасности Cyber Security Day, организованный при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ).В рамках Недели безопасного Рунета проводится серия мероприятий, объединенных общей тематикой – безопасности пользователей Интернета и мобильных технологий, позитивного и этичного использования цифровых сервисов и возможностей, роли цифровых технологий в нашей повседневной безопасности.В 2021 году с учетом ограничений ввиду пандемии COVID-19 часть мероприятий Недели безопасного Рунета проходит в онлайн-формате. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

