https://ria.ru/20210209/internet-kommunikatsii-1596690177.html

Кириенко: в стране есть запрос на специалистов по интернет-коммуникациям

Кириенко: в стране есть запрос на специалистов по интернет-коммуникациям

У органов государственной власти и у многих российских компаний есть колоссальный запрос на специалистов по интернет-коммуникациям, заявил первый заместитель... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:39

2021-02-09T15:39

2021-02-09T15:39

россия

сергей кириенко

технологии

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. У органов государственной власти и у многих российских компаний есть колоссальный запрос на специалистов по интернет-коммуникациям, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.По его словам, помочь в поиске и развитии таких специалистов призван конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций"."Понятно, что грань между интернетом и реальной жизнью, тем, что называется онлайн и офлайн, исчезает на глазах. Практически все сферы нашей жизни становятся параллельными. Они происходят и в физической реальности, они происходят и в интернет-среде. Поскольку способность людей коммуницировать является обязательным условием любой человеческой деятельности, это вопрос коммуникаций, понятно, что этот конкурс не про программистов, он про коммуникации, коммуникации в интернет-среде, но и в общем не только в интернет-среде. Запрос на таких специалистов очень большой", - сказал Кириенко журналистам на пресс-брифинге.Он пояснил, что одним из оснований для проведения этого проекта стала принципиальная задача, поставленная президентом страны, - создать условия для самореализации, развития, творческой реализации граждан нашей страны, в первую очередь молодежи."Это последовательно реализуется на платформе "Россия - страна возможностей", когда для людей, которые хотят себя реализовать, ...создаются открытые конкурсные отборы, ...чтобы у каждого человека была возможность только в зависимости от своих талантов, от своего профессионализма, трудолюбия и готовности вкладывать свои силы в развитие и самореализацию показать себя и получить соответствующую государственную поддержку", - отметил Кириенко.Он обратил внимание на существующий запрос на специалистов по интернет-коммуникациям.По его словам, руководители крупнейших ИТ-компаний также заявили о потребности в кадрах и готовности предлагать работу победителям конкурса.Конкурс для специалистов в цифровой сфере "Лидеры интернет-коммуникаций" стартовал в РФ, направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений цифровой сферы для их дальнейшего развития и трудоустройства. В пресс-службе уточнили, что к участию в конкурсе приглашаются граждане старше 18 лет - специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры по работе в цифровой среде, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры. Принять участие могут специалисты, имеющие среднее профессиональное или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы - на этапе регистрации участникам предстоит презентовать реализованный проект.Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в АНО "Диалог", Центрах управления регионами и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, а также пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны. Кроме того, победители смогут стать участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе мастерской управления "Сенеж" — первой ступени Высшей школы интернет-коммуникаций.Подать заявку на участие можно на сайте конкурса до 26 февраля.

https://ria.ru/20210113/obuchenie-1592880872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей кириенко, технологии, общество