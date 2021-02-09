https://ria.ru/20210209/granitsa-1596708670.html

В МИД заявили, что транспортное сообщение с Украиной не прекращалось

В МИД заявили, что транспортное сообщение с Украиной не прекращалось

Транспортное сообщение между Россией и Украиной не прекращалось, Москва надеется, что все ограничения будут сняты, как только позволит эпидемиологическая... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:26

2021-02-09T17:26

2021-02-09T17:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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андрей руденко

здоровье - общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Транспортное сообщение между Россией и Украиной не прекращалось, Москва надеется, что все ограничения будут сняты, как только позволит эпидемиологическая ситуация, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.По его словам, на регулярной основе ведутся грузовые перевозки."Российские и украинские граждане в силу разных гуманитарных обстоятельств также имеют возможность приезжать и в Россию, и на Украину. Думаю, что как только позволит эпидемиологическая обстановка по обе стороны российско-украинской границы, упомянутые ограничительные меры будут отменены", - добавил он.

https://ria.ru/20210208/turizm-1596563327.html

россия

москва

украина

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2021

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