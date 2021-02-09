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Распространение коронавируса
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В МИД заявили, что транспортное сообщение с Украиной не прекращалось
В МИД заявили, что транспортное сообщение с Украиной не прекращалось
Транспортное сообщение между Россией и Украиной не прекращалось, Москва надеется, что все ограничения будут сняты, как только позволит эпидемиологическая... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:26
2021-02-09T17:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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андрей руденко
здоровье - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Транспортное сообщение между Россией и Украиной не прекращалось, Москва надеется, что все ограничения будут сняты, как только позволит эпидемиологическая ситуация, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.По его словам, на регулярной основе ведутся грузовые перевозки."Российские и украинские граждане в силу разных гуманитарных обстоятельств также имеют возможность приезжать и в Россию, и на Украину. Думаю, что как только позволит эпидемиологическая обстановка по обе стороны российско-украинской границы, упомянутые ограничительные меры будут отменены", - добавил он.
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В МИД заявили, что транспортное сообщение с Украиной не прекращалось

17:26 09.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Транспортное сообщение между Россией и Украиной не прекращалось, Москва надеется, что все ограничения будут сняты, как только позволит эпидемиологическая ситуация, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Прежде всего, хотел бы отметить, что Россия не закрывала границу с Украиной. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и мы, и украинцы ввели временные ограничения на пересечение государственной границы. Но даже в условиях карантина транспортное сообщение между нашими странами не прекращалось", - заявил Руденко.
По его словам, на регулярной основе ведутся грузовые перевозки.
"Российские и украинские граждане в силу разных гуманитарных обстоятельств также имеют возможность приезжать и в Россию, и на Украину. Думаю, что как только позволит эпидемиологическая обстановка по обе стороны российско-украинской границы, упомянутые ограничительные меры будут отменены", - добавил он.
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