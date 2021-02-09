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В МИД заявили, что транспортное сообщение с Украиной не прекращалось
В МИД заявили, что транспортное сообщение с Украиной не прекращалось
Транспортное сообщение между Россией и Украиной не прекращалось, Москва надеется, что все ограничения будут сняты, как только позволит эпидемиологическая... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:26
2021-02-09T17:26
2021-02-09T17:26
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Транспортное сообщение между Россией и Украиной не прекращалось, Москва надеется, что все ограничения будут сняты, как только позволит эпидемиологическая ситуация, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.По его словам, на регулярной основе ведутся грузовые перевозки."Российские и украинские граждане в силу разных гуманитарных обстоятельств также имеют возможность приезжать и в Россию, и на Украину. Думаю, что как только позволит эпидемиологическая обстановка по обе стороны российско-украинской границы, упомянутые ограничительные меры будут отменены", - добавил он.
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