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В Абхазии продлили работу российского военного госпиталя из-за COVID-19
В Абхазии продлили работу российского военного госпиталя из-за COVID-19
Работа военного госпиталя министерства обороны России продлена в Абхазии из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве республики. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:37
2021-02-09T14:37
2021-02-09T14:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
абхазия
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СУХУМ, 9 фев - РИА Новости. Работа военного госпиталя министерства обороны России продлена в Абхазии из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве республики.Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 20 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больных COVID-19. За это время российские военные медики вылечили более 400 жителей республики, заразившихся коронавирусом. В данный момент в госпитале лечатся 25 человек.В составе мобильного медицинского подразделения - 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 11 818, выздоровевших — 10 756, включая лечившихся амбулаторно, 184 летальных случая.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), абхазия, в мире
СУХУМ, 9 фев - РИА Новости.
Работа военного госпиталя министерства обороны России
продлена в Абхазии
из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве республики.
Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 20 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больных COVID-19. За это время российские военные медики вылечили более 400 жителей республики, заразившихся коронавирусом. В данный момент в госпитале лечатся 25 человек.
"Работа военного госпиталя Минобороны России в Абхазии продлена", - сказал представитель министерства обороны республики.
В составе мобильного медицинского подразделения - 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 11 818, выздоровевших — 10 756, включая лечившихся амбулаторно, 184 летальных случая.