https://ria.ru/20210209/gospital-1596679250.html

В Абхазии продлили работу российского военного госпиталя из-за COVID-19

В Абхазии продлили работу российского военного госпиталя из-за COVID-19

Работа военного госпиталя министерства обороны России продлена в Абхазии из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве республики. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:37

2021-02-09T14:37

2021-02-09T14:37

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

абхазия

в мире

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СУХУМ, 9 фев - РИА Новости. Работа военного госпиталя министерства обороны России продлена в Абхазии из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве республики.Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 20 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больных COVID-19. За это время российские военные медики вылечили более 400 жителей республики, заразившихся коронавирусом. В данный момент в госпитале лечатся 25 человек.В составе мобильного медицинского подразделения - 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 11 818, выздоровевших — 10 756, включая лечившихся амбулаторно, 184 летальных случая.

россия

абхазия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), абхазия, в мире