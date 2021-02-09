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В Абхазии продлили работу российского военного госпиталя из-за COVID-19
В Абхазии продлили работу российского военного госпиталя из-за COVID-19
Работа военного госпиталя министерства обороны России продлена в Абхазии из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве республики. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:37
2021-02-09T14:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
абхазия
в мире
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СУХУМ, 9 фев - РИА Новости. Работа военного госпиталя министерства обороны России продлена в Абхазии из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве республики.Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 20 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больных COVID-19. За это время российские военные медики вылечили более 400 жителей республики, заразившихся коронавирусом. В данный момент в госпитале лечатся 25 человек.В составе мобильного медицинского подразделения - 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 11 818, выздоровевших — 10 756, включая лечившихся амбулаторно, 184 летальных случая.
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коронавирус covid-19, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), абхазия, в мире

В Абхазии продлили работу российского военного госпиталя из-за COVID-19

14:37 09.02.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для больных коронавирусом в Сухуме
Временный госпиталь для больных коронавирусом в Сухуме - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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СУХУМ, 9 фев - РИА Новости. Работа военного госпиталя министерства обороны России продлена в Абхазии из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве республики.
Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 20 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больных COVID-19. За это время российские военные медики вылечили более 400 жителей республики, заразившихся коронавирусом. В данный момент в госпитале лечатся 25 человек.
"Работа военного госпиталя Минобороны России в Абхазии продлена", - сказал представитель министерства обороны республики.
В составе мобильного медицинского подразделения - 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 11 818, выздоровевших — 10 756, включая лечившихся амбулаторно, 184 летальных случая.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)АбхазияВ мире
 
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