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"Газпром" временно остановил транзит газа в Калининград через Литву
"Газпром" временно остановил транзит газа в Калининград через Литву
Транзит газа в Калининград через Литву временно остановили по просьбе "Газпрома", заявил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:45
2021-02-09T18:54
amber grid
газпром
белоруссия
литва
калининград
природный газ
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Транзит газа в Калининград через Литву временно остановили по просьбе "Газпрома", заявил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid.Компания пояснила, что топливо в российский регион идет через Белоруссию и Литву. Поставки из Белоруссии продолжаются в обычном режиме.В свою очередь, в пресс-службе "Газпрома", не уточняя причин приостановки прокачки, сообщили, что потребности Калининградской области в газе полностью обеспечивают запасы в подземных хранилищах.Зампред правительства региона Александр Рольбинов подчеркнул, что временная остановка транзита не отразилась на потребителях."В Калининградской области обеспечены надежные и стабильные поставки газа. Прохождение осенне-зимнего периода идет в штатном режиме", — добавил чиновник.Договор между "Газпромом" и Amber Grid предусматривает транзит в объеме до двух с половиной миллиардов кубометров газа в год по магистральному трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград. До недавнего времени это был единственный маршрут поставок в российский эксклав. Однако в 2019 году в Калининграде ввели в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы "Маршал Василевский". По последним данным, судно находится у берегов Африки.
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amber grid, газпром, белоруссия, литва, калининград, природный газ, экономика

"Газпром" временно остановил транзит газа в Калининград через Литву

12:45 09.02.2021 (обновлено: 18:54 09.02.2021)
 
© Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Транзит газа в Калининград через Литву временно остановили по просьбе "Газпрома", заявил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid.
Компания пояснила, что топливо в российский регион идет через Белоруссию и Литву. Поставки из Белоруссии продолжаются в обычном режиме.
В свою очередь, в пресс-службе "Газпрома", не уточняя причин приостановки прокачки, сообщили, что потребности Калининградской области в газе полностью обеспечивают запасы в подземных хранилищах.
Зампред правительства региона Александр Рольбинов подчеркнул, что временная остановка транзита не отразилась на потребителях.
"В Калининградской области обеспечены надежные и стабильные поставки газа. Прохождение осенне-зимнего периода идет в штатном режиме", — добавил чиновник.
Договор между "Газпромом" и Amber Grid предусматривает транзит в объеме до двух с половиной миллиардов кубометров газа в год по магистральному трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград. До недавнего времени это был единственный маршрут поставок в российский эксклав. Однако в 2019 году в Калининграде ввели в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы "Маршал Василевский". По последним данным, судно находится у берегов Африки.
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Amber GridГазпромБелоруссияЛитваКалининградПриродный газЭкономика
 
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