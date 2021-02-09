https://ria.ru/20210209/gazprom-1596655181.html

"Газпром" временно остановил транзит газа в Калининград через Литву

"Газпром" временно остановил транзит газа в Калининград через Литву

Транзит газа в Калининград через Литву временно остановили по просьбе "Газпрома", заявил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:45

2021-02-09T12:45

2021-02-09T18:54

amber grid

газпром

белоруссия

литва

калининград

природный газ

экономика

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Транзит газа в Калининград через Литву временно остановили по просьбе "Газпрома", заявил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid.Компания пояснила, что топливо в российский регион идет через Белоруссию и Литву. Поставки из Белоруссии продолжаются в обычном режиме.В свою очередь, в пресс-службе "Газпрома", не уточняя причин приостановки прокачки, сообщили, что потребности Калининградской области в газе полностью обеспечивают запасы в подземных хранилищах.Зампред правительства региона Александр Рольбинов подчеркнул, что временная остановка транзита не отразилась на потребителях."В Калининградской области обеспечены надежные и стабильные поставки газа. Прохождение осенне-зимнего периода идет в штатном режиме", — добавил чиновник.Договор между "Газпромом" и Amber Grid предусматривает транзит в объеме до двух с половиной миллиардов кубометров газа в год по магистральному трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград. До недавнего времени это был единственный маршрут поставок в российский эксклав. Однако в 2019 году в Калининграде ввели в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы "Маршал Василевский". По последним данным, судно находится у берегов Африки.

https://ria.ru/20210113/gaz-1592883435.html

белоруссия

литва

калининград

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amber grid, газпром, белоруссия, литва, калининград, природный газ, экономика