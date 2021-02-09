"Газпром" временно остановил транзит газа в Калининград через Литву
12:45 09.02.2021 (обновлено: 18:54 09.02.2021)
© Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
© Виталий Тимкив
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Транзит газа в Калининград через Литву временно остановили по просьбе "Газпрома", заявил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid.
Компания пояснила, что топливо в российский регион идет через Белоруссию и Литву. Поставки из Белоруссии продолжаются в обычном режиме.
В свою очередь, в пресс-службе "Газпрома", не уточняя причин приостановки прокачки, сообщили, что потребности Калининградской области в газе полностью обеспечивают запасы в подземных хранилищах.
Зампред правительства региона Александр Рольбинов подчеркнул, что временная остановка транзита не отразилась на потребителях.
"В Калининградской области обеспечены надежные и стабильные поставки газа. Прохождение осенне-зимнего периода идет в штатном режиме", — добавил чиновник.
Договор между "Газпромом" и Amber Grid предусматривает транзит в объеме до двух с половиной миллиардов кубометров газа в год по магистральному трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград. До недавнего времени это был единственный маршрут поставок в российский эксклав. Однако в 2019 году в Калининграде ввели в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы "Маршал Василевский". По последним данным, судно находится у берегов Африки.