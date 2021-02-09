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"Газпром" назвал сроки завершения укладки "Северного потока — 2" в Дании
"Газпром" назвал сроки завершения укладки "Северного потока — 2" в Дании
Строительство датского участка "Северного потока — 2" планируется завершить в апреле, сообщил в телефонной конференции начальник отдела "Газпрома" по работе с... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:48
2021-02-09T22:39
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
дания
в мире
экономика
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Строительство датского участка "Северного потока — 2" планируется завершить в апреле, сообщил в телефонной конференции начальник отдела "Газпрома" по работе с инвесторами Антон Демченко.Таким образом, он подтвердил планы оператора проекта Nord Stream 2 AG по датам достройки основного незаконченного участка трубы.Демченко подчеркнул, что из-за значительного давления компания не может раскрывать всю информацию."Мы нацелены на то, чтобы достроить газопровод и ввести его в срок", — заключил он.Накануне Датское агентство по мореплаванию со ссылкой на Nord Stream 2 AG сообщило о планах компании завершить укладку двух ниток газопровода в водах Дании до конца апреля. Строительство в районе острова Борнхольм будет вести баржа "Фортуна" при сопровождении судов "Мурман" и "Балтийский исследователь".Согласно графику, представленному Датским энергетическим агентством РИА Новости, затем оператор проекта планирует приступить к строительству в немецких водах.В декабре 2020 года "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии. Сейчас, по информации оператора, недостроенными остаются порядка 148 километров газопровода из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С Берлином согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" до конца мая.
https://ria.ru/20210209/potok-1596637726.html
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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, дания, в мире, экономика

"Газпром" назвал сроки завершения укладки "Северного потока — 2" в Дании

16:48 09.02.2021 (обновлено: 22:39 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Строительство датского участка "Северного потока — 2" планируется завершить в апреле, сообщил в телефонной конференции начальник отдела "Газпрома" по работе с инвесторами Антон Демченко.
Таким образом, он подтвердил планы оператора проекта Nord Stream 2 AG по датам достройки основного незаконченного участка трубы.
Демченко подчеркнул, что из-за значительного давления компания не может раскрывать всю информацию.
"Мы нацелены на то, чтобы достроить газопровод и ввести его в срок", — заключил он.
Маттиас Платцек - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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Накануне Датское агентство по мореплаванию со ссылкой на Nord Stream 2 AG сообщило о планах компании завершить укладку двух ниток газопровода в водах Дании до конца апреля. Строительство в районе острова Борнхольм будет вести баржа "Фортуна" при сопровождении судов "Мурман" и "Балтийский исследователь".
Согласно графику, представленному Датским энергетическим агентством РИА Новости, затем оператор проекта планирует приступить к строительству в немецких водах.
В декабре 2020 года "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии. Сейчас, по информации оператора, недостроенными остаются порядка 148 километров газопровода из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С Берлином согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" до конца мая.
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AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромДанияВ миреЭкономика
 
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