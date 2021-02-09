https://ria.ru/20210209/gazoprovod-1596703781.html
"Газпром" назвал сроки завершения укладки "Северного потока — 2" в Дании
"Газпром" назвал сроки завершения укладки "Северного потока — 2" в Дании
Строительство датского участка "Северного потока — 2" планируется завершить в апреле, сообщил в телефонной конференции начальник отдела "Газпрома" по работе с... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:48
2021-02-09T16:48
2021-02-09T22:39
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
дания
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594157199_549:629:3072:2048_1920x0_80_0_0_564554bbfe5cc7e3f50645f125e1bfea.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Строительство датского участка "Северного потока — 2" планируется завершить в апреле, сообщил в телефонной конференции начальник отдела "Газпрома" по работе с инвесторами Антон Демченко.Таким образом, он подтвердил планы оператора проекта Nord Stream 2 AG по датам достройки основного незаконченного участка трубы.Демченко подчеркнул, что из-за значительного давления компания не может раскрывать всю информацию."Мы нацелены на то, чтобы достроить газопровод и ввести его в срок", — заключил он.Накануне Датское агентство по мореплаванию со ссылкой на Nord Stream 2 AG сообщило о планах компании завершить укладку двух ниток газопровода в водах Дании до конца апреля. Строительство в районе острова Борнхольм будет вести баржа "Фортуна" при сопровождении судов "Мурман" и "Балтийский исследователь".Согласно графику, представленному Датским энергетическим агентством РИА Новости, затем оператор проекта планирует приступить к строительству в немецких водах.В декабре 2020 года "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии. Сейчас, по информации оператора, недостроенными остаются порядка 148 километров газопровода из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С Берлином согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" до конца мая.
https://ria.ru/20210209/potok-1596637726.html
https://ria.ru/20210207/kollaps-1596391263.html
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594157199_1020:650:2884:2048_1920x0_80_0_0_9b023901a2b046f6f8e7649484bd9223.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, дания, в мире, экономика
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Строительство датского участка "Северного потока — 2
" планируется завершить в апреле, сообщил в телефонной конференции начальник отдела "Газпрома
" по работе с инвесторами Антон Демченко.
Таким образом, он подтвердил планы оператора проекта Nord Stream 2 AG
по датам достройки основного незаконченного участка трубы.
Демченко подчеркнул, что из-за значительного давления компания не может раскрывать всю информацию.
"Мы нацелены на то, чтобы достроить газопровод и ввести его в срок", — заключил он.
Накануне Датское агентство по мореплаванию со ссылкой на Nord Stream 2 AG сообщило о планах компании завершить укладку двух ниток газопровода в водах Дании до конца апреля. Строительство в районе острова Борнхольм будет вести баржа "Фортуна" при сопровождении судов "Мурман" и "Балтийский исследователь".
Согласно графику, представленному Датским энергетическим агентством РИА Новости, затем оператор проекта планирует приступить к строительству в немецких водах.
В декабре 2020 года "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии. Сейчас, по информации оператора, недостроенными остаются порядка 148 километров газопровода из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С Берлином согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" до конца мая.