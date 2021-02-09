https://ria.ru/20210209/gazoprovod-1596703781.html

"Газпром" назвал сроки завершения укладки "Северного потока — 2" в Дании

"Газпром" назвал сроки завершения укладки "Северного потока — 2" в Дании

Строительство датского участка "Северного потока — 2" планируется завершить в апреле, сообщил в телефонной конференции начальник отдела "Газпрома" по работе с... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:48

2021-02-09T16:48

2021-02-09T22:39

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

газпром

дания

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594157199_549:629:3072:2048_1920x0_80_0_0_564554bbfe5cc7e3f50645f125e1bfea.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Строительство датского участка "Северного потока — 2" планируется завершить в апреле, сообщил в телефонной конференции начальник отдела "Газпрома" по работе с инвесторами Антон Демченко.Таким образом, он подтвердил планы оператора проекта Nord Stream 2 AG по датам достройки основного незаконченного участка трубы.Демченко подчеркнул, что из-за значительного давления компания не может раскрывать всю информацию."Мы нацелены на то, чтобы достроить газопровод и ввести его в срок", — заключил он.Накануне Датское агентство по мореплаванию со ссылкой на Nord Stream 2 AG сообщило о планах компании завершить укладку двух ниток газопровода в водах Дании до конца апреля. Строительство в районе острова Борнхольм будет вести баржа "Фортуна" при сопровождении судов "Мурман" и "Балтийский исследователь".Согласно графику, представленному Датским энергетическим агентством РИА Новости, затем оператор проекта планирует приступить к строительству в немецких водах.В декабре 2020 года "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии. Сейчас, по информации оператора, недостроенными остаются порядка 148 километров газопровода из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С Берлином согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" до конца мая.

https://ria.ru/20210209/potok-1596637726.html

https://ria.ru/20210207/kollaps-1596391263.html

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, дания, в мире, экономика