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https://ria.ru/20210209/festival-1596513263.html
Зимний фестиваль искусств Башмета пройдет в Сочи с 18 по 28 февраля
Зимний фестиваль искусств Башмета пройдет в Сочи с 18 по 28 февраля
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета пройдет в Сочи с 18 по 28 февраля, сообщает Русское концертное агентство. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T07:46
2021-02-09T08:19
культура
музыка
новости культуры
николай цискаридзе
константин хабенский
юрий башмет
сочи
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СОЧИ, 9 фев - РИА Новости. Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета пройдет в Сочи с 18 по 28 февраля, сообщает Русское концертное агентство."С 18 по 28 февраля 2021 года в Сочи состоится одно из самых ярких и значимых для культурной жизни нашей страны событий – XIV Зимний международный фестиваль искусств. В этом году художественный форум решил стать рекордсменом по количеству мировых премьер: в программе их сразу девять, включая премьеры сразу трех спектаклей. А для подготовки разнообразной программы маэстро Башмет пригласил лучших из лучших мастеров своего жанра", - сообщает Русское концертное агентство.Так, за вечер балета отвечает Николай Цискаридзе, за оперный гала-концерт – знаменитый бас Ильдар Абдразаков, а вечер Испании проведет "королева фламенко" Марина Хередиа.Все мероприятия фестиваля пройдут при строгом соблюдении противовирусных мер. По словам Башмета, проведение фестиваля в таких непростых эпидемиологических условиях – настоящий подарок для публики.В рамках форума также традиционно пройдет Лекторий фестиваля, музыкальная, вокальная, народная и композиторская академии, Зимняя оркестровая академия Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, и даже Школа молодого продюсера, организованная совместно с Европейской ассоциацией фестивалей.Фестиваль откроется на сцене Зимнего театра спектаклем "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы". Уже на протяжении пяти лет именно эта постановка дает старт культурной программе форума.РИА Новости выступает официальным медиапартнером XIV Зимнего международного фестиваля искусств Башмета.
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музыка, новости культуры, николай цискаридзе, константин хабенский, юрий башмет, сочи

Зимний фестиваль искусств Башмета пройдет в Сочи с 18 по 28 февраля

07:46 09.02.2021 (обновлено: 08:19 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин побывал в Сочи на спектакле, открывающем Международный фестиваль искусств
Президент РФ В. Путин побывал в Сочи на спектакле, открывающем Международный фестиваль искусств - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 9 фев - РИА Новости. Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета пройдет в Сочи с 18 по 28 февраля, сообщает Русское концертное агентство.
"С 18 по 28 февраля 2021 года в Сочи состоится одно из самых ярких и значимых для культурной жизни нашей страны событий – XIV Зимний международный фестиваль искусств. В этом году художественный форум решил стать рекордсменом по количеству мировых премьер: в программе их сразу девять, включая премьеры сразу трех спектаклей. А для подготовки разнообразной программы маэстро Башмет пригласил лучших из лучших мастеров своего жанра", - сообщает Русское концертное агентство.
Так, за вечер балета отвечает Николай Цискаридзе, за оперный гала-концерт – знаменитый бас Ильдар Абдразаков, а вечер Испании проведет "королева фламенко" Марина Хередиа.
"Я каждый год жду с нетерпением наступление февраля, когда мы снова окажемся в Сочи и будем заниматься стопроцентным творчеством, даже при не стопроцентной загруженности залов. То, что мы запланировали в этом году, это нечто особенное. Каждый вечер фестиваля, я надеюсь, будет именно творческим событием, открытием и откровением, что для участников фестиваля, что для зрителей", - приводятся в сообщении слова арт-директора фестиваля, народного артиста СССР Юрия Башмета.
Все мероприятия фестиваля пройдут при строгом соблюдении противовирусных мер. По словам Башмета, проведение фестиваля в таких непростых эпидемиологических условиях – настоящий подарок для публики.
"Пока за границей музыкальная и театральная жизнь остановилась, у нас есть возможность выходить на сцену. И не просто выходить, а давать премьеры. Это совершенное чудо", - сказал Башмет.
В рамках форума также традиционно пройдет Лекторий фестиваля, музыкальная, вокальная, народная и композиторская академии, Зимняя оркестровая академия Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, и даже Школа молодого продюсера, организованная совместно с Европейской ассоциацией фестивалей.
Фестиваль откроется на сцене Зимнего театра спектаклем "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы". Уже на протяжении пяти лет именно эта постановка дает старт культурной программе форума.
РИА Новости выступает официальным медиапартнером XIV Зимнего международного фестиваля искусств Башмета.
Музыкант Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 13:22Культура
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета начинается в Москве
 
КультураМузыкаНовости культурыНиколай ЦискаридзеКонстантин ХабенскийЮрий БашметСочи
 
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