https://ria.ru/20210209/festival-1596513263.html

Зимний фестиваль искусств Башмета пройдет в Сочи с 18 по 28 февраля

Зимний фестиваль искусств Башмета пройдет в Сочи с 18 по 28 февраля

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета пройдет в Сочи с 18 по 28 февраля, сообщает Русское концертное агентство. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T07:46

2021-02-09T07:46

2021-02-09T08:19

культура

музыка

новости культуры

николай цискаридзе

константин хабенский

юрий башмет

сочи

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СОЧИ, 9 фев - РИА Новости. Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета пройдет в Сочи с 18 по 28 февраля, сообщает Русское концертное агентство."С 18 по 28 февраля 2021 года в Сочи состоится одно из самых ярких и значимых для культурной жизни нашей страны событий – XIV Зимний международный фестиваль искусств. В этом году художественный форум решил стать рекордсменом по количеству мировых премьер: в программе их сразу девять, включая премьеры сразу трех спектаклей. А для подготовки разнообразной программы маэстро Башмет пригласил лучших из лучших мастеров своего жанра", - сообщает Русское концертное агентство.Так, за вечер балета отвечает Николай Цискаридзе, за оперный гала-концерт – знаменитый бас Ильдар Абдразаков, а вечер Испании проведет "королева фламенко" Марина Хередиа.Все мероприятия фестиваля пройдут при строгом соблюдении противовирусных мер. По словам Башмета, проведение фестиваля в таких непростых эпидемиологических условиях – настоящий подарок для публики.В рамках форума также традиционно пройдет Лекторий фестиваля, музыкальная, вокальная, народная и композиторская академии, Зимняя оркестровая академия Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, и даже Школа молодого продюсера, организованная совместно с Европейской ассоциацией фестивалей.Фестиваль откроется на сцене Зимнего театра спектаклем "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы". Уже на протяжении пяти лет именно эта постановка дает старт культурной программе форума.РИА Новости выступает официальным медиапартнером XIV Зимнего международного фестиваля искусств Башмета.

https://ria.ru/20210118/bashmet-1593461429.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, николай цискаридзе, константин хабенский, юрий башмет, сочи