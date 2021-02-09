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Зимний фестиваль искусств Башмета пройдет в Сочи с 18 по 28 февраля
Зимний фестиваль искусств Башмета пройдет в Сочи с 18 по 28 февраля
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета пройдет в Сочи с 18 по 28 февраля, сообщает Русское концертное агентство. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T07:46
2021-02-09T07:46
2021-02-09T08:19
культура
музыка
новости культуры
николай цискаридзе
константин хабенский
юрий башмет
сочи
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СОЧИ, 9 фев - РИА Новости. Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета пройдет в Сочи с 18 по 28 февраля, сообщает Русское концертное агентство."С 18 по 28 февраля 2021 года в Сочи состоится одно из самых ярких и значимых для культурной жизни нашей страны событий – XIV Зимний международный фестиваль искусств. В этом году художественный форум решил стать рекордсменом по количеству мировых премьер: в программе их сразу девять, включая премьеры сразу трех спектаклей. А для подготовки разнообразной программы маэстро Башмет пригласил лучших из лучших мастеров своего жанра", - сообщает Русское концертное агентство.Так, за вечер балета отвечает Николай Цискаридзе, за оперный гала-концерт – знаменитый бас Ильдар Абдразаков, а вечер Испании проведет "королева фламенко" Марина Хередиа.Все мероприятия фестиваля пройдут при строгом соблюдении противовирусных мер. По словам Башмета, проведение фестиваля в таких непростых эпидемиологических условиях – настоящий подарок для публики.В рамках форума также традиционно пройдет Лекторий фестиваля, музыкальная, вокальная, народная и композиторская академии, Зимняя оркестровая академия Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, и даже Школа молодого продюсера, организованная совместно с Европейской ассоциацией фестивалей.Фестиваль откроется на сцене Зимнего театра спектаклем "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы". Уже на протяжении пяти лет именно эта постановка дает старт культурной программе форума.РИА Новости выступает официальным медиапартнером XIV Зимнего международного фестиваля искусств Башмета.
https://ria.ru/20210118/bashmet-1593461429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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музыка, новости культуры, николай цискаридзе, константин хабенский, юрий башмет, сочи
СОЧИ, 9 фев - РИА Новости. Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета пройдет в Сочи с 18 по 28 февраля, сообщает Русское концертное агентство.
"С 18 по 28 февраля 2021 года в Сочи состоится одно из самых ярких и значимых для культурной жизни нашей страны событий – XIV Зимний международный фестиваль искусств. В этом году художественный форум решил стать рекордсменом по количеству мировых премьер: в программе их сразу девять, включая премьеры сразу трех спектаклей. А для подготовки разнообразной программы маэстро Башмет пригласил лучших из лучших мастеров своего жанра", - сообщает Русское концертное агентство.
Так, за вечер балета отвечает Николай Цискаридзе, за оперный гала-концерт – знаменитый бас Ильдар Абдразаков, а вечер Испании проведет "королева фламенко" Марина Хередиа.
"Я каждый год жду с нетерпением наступление февраля, когда мы снова окажемся в Сочи и будем заниматься стопроцентным творчеством, даже при не стопроцентной загруженности залов. То, что мы запланировали в этом году, это нечто особенное. Каждый вечер фестиваля, я надеюсь, будет именно творческим событием, открытием и откровением, что для участников фестиваля, что для зрителей", - приводятся в сообщении слова арт-директора фестиваля, народного артиста СССР Юрия Башмета.
Все мероприятия фестиваля пройдут при строгом соблюдении противовирусных мер. По словам Башмета, проведение фестиваля в таких непростых эпидемиологических условиях – настоящий подарок для публики.
"Пока за границей музыкальная и театральная жизнь остановилась, у нас есть возможность выходить на сцену. И не просто выходить, а давать премьеры. Это совершенное чудо", - сказал Башмет.
В рамках форума также традиционно пройдет Лекторий фестиваля, музыкальная, вокальная, народная и композиторская академии, Зимняя оркестровая академия Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, и даже Школа молодого продюсера, организованная совместно с Европейской ассоциацией фестивалей.
Фестиваль откроется на сцене Зимнего театра спектаклем "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы". Уже на протяжении пяти лет именно эта постановка дает старт культурной программе форума.
РИА Новости выступает официальным медиапартнером XIV Зимнего международного фестиваля искусств Башмета.