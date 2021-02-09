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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210209/ekzamen-1596700076.html
Более 78 тысяч школьников МО пройдут собеседование по русскому языку
Более 78 тысяч школьников МО пройдут собеседование по русскому языку
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что более 78 тысяч учеников девятых классов в регионе пройдут итоговое собеседование по... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:28
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новости подмосковья
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что более 78 тысяч учеников девятых классов в регионе пройдут итоговое собеседование по русскому языку в среду, 10 февраля. Проверка состоится внутри учреждений, в которых числятся дети, сообщил телеканал "360"."Успешная сдача итогового собеседования станет допуском учеников к прохождению государственной итоговой аттестации", – отметила Каклюгина.Школьникам необходимо будет выполнить четыре задания, в числе которых чтение текста вслух и пересказ. Также ученики должны подготовить монологическое высказывание по теме и провести диалог с экзаменатором.У тех, кто получит незачет или не явится по уважительным причинам, будет возможность пройти собеседование 10 марта и 17 мая.
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московская область (подмосковье)

Более 78 тысяч школьников МО пройдут собеседование по русскому языку

16:28 09.02.2021 (обновлено: 16:56 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУченики в классе перед экзаменом
Ученики в классе перед экзаменом - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что более 78 тысяч учеников девятых классов в регионе пройдут итоговое собеседование по русскому языку в среду, 10 февраля. Проверка состоится внутри учреждений, в которых числятся дети, сообщил телеканал "360".
"Успешная сдача итогового собеседования станет допуском учеников к прохождению государственной итоговой аттестации", – отметила Каклюгина.
Школьникам необходимо будет выполнить четыре задания, в числе которых чтение текста вслух и пересказ. Также ученики должны подготовить монологическое высказывание по теме и провести диалог с экзаменатором.
У тех, кто получит незачет или не явится по уважительным причинам, будет возможность пройти собеседование 10 марта и 17 мая.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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