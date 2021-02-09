https://ria.ru/20210209/ekzamen-1596700076.html

Более 78 тысяч школьников МО пройдут собеседование по русскому языку

Более 78 тысяч школьников МО пройдут собеседование по русскому языку

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что более 78 тысяч учеников девятых классов в регионе пройдут итоговое собеседование по... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:28

2021-02-09T16:28

2021-02-09T16:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что более 78 тысяч учеников девятых классов в регионе пройдут итоговое собеседование по русскому языку в среду, 10 февраля. Проверка состоится внутри учреждений, в которых числятся дети, сообщил телеканал "360"."Успешная сдача итогового собеседования станет допуском учеников к прохождению государственной итоговой аттестации", – отметила Каклюгина.Школьникам необходимо будет выполнить четыре задания, в числе которых чтение текста вслух и пересказ. Также ученики должны подготовить монологическое высказывание по теме и провести диалог с экзаменатором.У тех, кто получит незачет или не явится по уважительным причинам, будет возможность пройти собеседование 10 марта и 17 мая.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)