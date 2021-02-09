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Более 78 тысяч школьников МО пройдут собеседование по русскому языку
Более 78 тысяч школьников МО пройдут собеседование по русскому языку
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что более 78 тысяч учеников девятых классов в регионе пройдут итоговое собеседование по... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:28
2021-02-09T16:28
2021-02-09T16:56
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что более 78 тысяч учеников девятых классов в регионе пройдут итоговое собеседование по русскому языку в среду, 10 февраля. Проверка состоится внутри учреждений, в которых числятся дети, сообщил телеканал "360"."Успешная сдача итогового собеседования станет допуском учеников к прохождению государственной итоговой аттестации", – отметила Каклюгина.Школьникам необходимо будет выполнить четыре задания, в числе которых чтение текста вслух и пересказ. Также ученики должны подготовить монологическое высказывание по теме и провести диалог с экзаменатором.У тех, кто получит незачет или не явится по уважительным причинам, будет возможность пройти собеседование 10 марта и 17 мая.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что более 78 тысяч учеников девятых классов в регионе пройдут итоговое собеседование по русскому языку в среду, 10 февраля. Проверка состоится внутри учреждений, в которых числятся дети, сообщил телеканал "360"
.
"Успешная сдача итогового собеседования станет допуском учеников к прохождению государственной итоговой аттестации", – отметила Каклюгина.
Школьникам необходимо будет выполнить четыре задания, в числе которых чтение текста вслух и пересказ. Также ученики должны подготовить монологическое высказывание по теме и провести диалог с экзаменатором.
У тех, кто получит незачет или не явится по уважительным причинам, будет возможность пройти собеседование 10 марта и 17 мая.