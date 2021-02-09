https://ria.ru/20210209/ekonomika-1596684857.html

Онлайн-конференция о ситуации в российской и мировой экономике

Онлайн-конференция о ситуации в российской и мировой экономике

12 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Россия в мировой экономике: оценка потенциала экономического роста в контексте глобальной неопределенности".

2021-02-09T15:06

2021-02-09T15:06

2021-02-09T15:06

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заведующий кафедрой мировой экономики Дипломатической академии МИД России Петр ТОЛМАЧЕВ;- профессор кафедры бухучета РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина ДМИТРИЕВА;- заведующий лабораторией анализа и прогнозирования транспортно-логистических систем Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, заведующий кафедрой нефтегазотрейдинга и логистики РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Юрий ЩЕРБАНИН;- профессор Государственного университета управления Борис ЛОГИНОВ;- профессор Дипломатической академии МИД России Алексей ХАРЛАНОВ; - доценты Дипломатической академии МИД России Александр РЫБИНЕЦ и Анастасия РУДНЕВА.Пандемия COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничительные меры имели негативные последствия для мировой экономики, международных экономических отношений и бизнеса. Спад экономического роста наблюдался во всех странах (за исключением Китая). По данным Росстата, из-за пандемии и снижения цен на нефть российская экономика сократилась по итогам 2020 года на 3,1% в годовом выражении.Насколько эффективными были антикризисные меры? Что ждет мировую экономику и экономику России? Что может стать драйвером экономического роста на современном этапе? Что позволит стимулировать рынок товаров и услуг? Каковы стратегии современной логистики в условиях кризисного состояния мировой экономики? С какими вызовами предстоит столкнутся в 2021 году?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы