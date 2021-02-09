Онлайн-конференция о ситуации в российской и мировой экономике
12 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Россия в мировой экономике: оценка потенциала экономического роста в контексте глобальной неопределенности".
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Участники:
- заведующий кафедрой мировой экономики Дипломатической академии МИД России Петр ТОЛМАЧЕВ;
- профессор кафедры бухучета РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина ДМИТРИЕВА;
- заведующий лабораторией анализа и прогнозирования транспортно-логистических систем Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, заведующий кафедрой нефтегазотрейдинга и логистики РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Юрий ЩЕРБАНИН;
- профессор Государственного университета управления Борис ЛОГИНОВ;
- профессор Дипломатической академии МИД России Алексей ХАРЛАНОВ;
- доценты Дипломатической академии МИД России Александр РЫБИНЕЦ и Анастасия РУДНЕВА.
Пандемия COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничительные меры имели негативные последствия для мировой экономики, международных экономических отношений и бизнеса. Спад экономического роста наблюдался во всех странах (за исключением Китая).
По данным Росстата, из-за пандемии и снижения цен на нефть российская экономика сократилась по итогам 2020 года на 3,1% в годовом выражении.
Насколько эффективными были антикризисные меры? Что ждет мировую экономику и экономику России? Что может стать драйвером экономического роста на современном этапе? Что позволит стимулировать рынок товаров и услуг? Каковы стратегии современной логистики в условиях кризисного состояния мировой экономики? С какими вызовами предстоит столкнутся в 2021 году?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заведующий кафедрой мировой экономики Дипломатической академии МИД России Петр ТОЛМАЧЕВ;
- профессор кафедры бухучета РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина ДМИТРИЕВА;
- заведующий лабораторией анализа и прогнозирования транспортно-логистических систем Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, заведующий кафедрой нефтегазотрейдинга и логистики РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Юрий ЩЕРБАНИН;
- профессор Государственного университета управления Борис ЛОГИНОВ;
- профессор Дипломатической академии МИД России Алексей ХАРЛАНОВ;
- доценты Дипломатической академии МИД России Александр РЫБИНЕЦ и Анастасия РУДНЕВА.
Пандемия COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничительные меры имели негативные последствия для мировой экономики, международных экономических отношений и бизнеса. Спад экономического роста наблюдался во всех странах (за исключением Китая).
По данным Росстата, из-за пандемии и снижения цен на нефть российская экономика сократилась по итогам 2020 года на 3,1% в годовом выражении.
Насколько эффективными были антикризисные меры? Что ждет мировую экономику и экономику России? Что может стать драйвером экономического роста на современном этапе? Что позволит стимулировать рынок товаров и услуг? Каковы стратегии современной логистики в условиях кризисного состояния мировой экономики? С какими вызовами предстоит столкнутся в 2021 году?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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