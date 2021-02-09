https://ria.ru/20210209/eisi-1596649025.html

Круглый стол ЭИСИ в преддверии выборов в ГД РФ

Круглый стол ЭИСИ в преддверии выборов в ГД РФ

11 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Базовые ценности: какие партии соответствуют ожиданиям избирателей?".

2021-02-09T12:10

2021-02-09T12:10

2021-02-09T12:16

анонсы

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Задать вопросК участию приглашены:- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;- президент фонда "Петербургская политика" Михаил ВИНОГРАДОВ;- руководитель центрального аппарата партии "Справедливая Россия" Дмитрий ГУСЕВ;- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений МИНЧЕНКО;- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;- политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей СТАРОВОЙТОВ;- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус АЛИЕВ.Политическая активность в России с начала года набрала сильнейшую динамику. "Единая Россия" провела второй Социальный онлайн-форум под председательством Дмитрия Медведева. Объединенная лево-патриотическая партия, в которую вошли представители "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России", встретилась с известными политическими блогерами. Не остаются в стороне и малые политические силы. Какого диалога хотят сами граждане? Чего они ожидают от каждой из партий?С какими предвыборными обращениями планируют выходить политические силы? И соответствуют ли они системе ценностей избирателей?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы