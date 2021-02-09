Круглый стол ЭИСИ в преддверии выборов в ГД РФ
12:10 09.02.2021 (обновлено: 12:16 09.02.2021)
11 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Базовые ценности: какие партии соответствуют ожиданиям избирателей?".
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К участию приглашены:
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;
- президент фонда "Петербургская политика" Михаил ВИНОГРАДОВ;
- руководитель центрального аппарата партии "Справедливая Россия" Дмитрий ГУСЕВ;
- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений МИНЧЕНКО;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей СТАРОВОЙТОВ;
- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус АЛИЕВ.
Политическая активность в России с начала года набрала сильнейшую динамику. "Единая Россия" провела второй Социальный онлайн-форум под председательством Дмитрия Медведева. Объединенная лево-патриотическая партия, в которую вошли представители "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России", встретилась с известными политическими блогерами. Не остаются в стороне и малые политические силы.
Какого диалога хотят сами граждане? Чего они ожидают от каждой из партий?С какими предвыборными обращениями планируют выходить политические силы? И соответствуют ли они системе ценностей избирателей?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;
- президент фонда "Петербургская политика" Михаил ВИНОГРАДОВ;
- руководитель центрального аппарата партии "Справедливая Россия" Дмитрий ГУСЕВ;
- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений МИНЧЕНКО;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей СТАРОВОЙТОВ;
- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус АЛИЕВ.
Политическая активность в России с начала года набрала сильнейшую динамику. "Единая Россия" провела второй Социальный онлайн-форум под председательством Дмитрия Медведева. Объединенная лево-патриотическая партия, в которую вошли представители "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России", встретилась с известными политическими блогерами. Не остаются в стороне и малые политические силы.
Какого диалога хотят сами граждане? Чего они ожидают от каждой из партий?С какими предвыборными обращениями планируют выходить политические силы? И соответствуют ли они системе ценностей избирателей?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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