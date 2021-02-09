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Круглый стол ЭИСИ в преддверии выборов в ГД РФ
Круглый стол ЭИСИ в преддверии выборов в ГД РФ
11 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Базовые ценности: какие партии соответствуют ожиданиям избирателей?".
2021-02-09T12:10
2021-02-09T12:16
анонсы
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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1596649025.jpg?1612862200
Задать вопросК участию приглашены:- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;- президент фонда "Петербургская политика" Михаил ВИНОГРАДОВ;- руководитель центрального аппарата партии "Справедливая Россия" Дмитрий ГУСЕВ;- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений МИНЧЕНКО;- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;- политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей СТАРОВОЙТОВ;- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус АЛИЕВ.Политическая активность в России с начала года набрала сильнейшую динамику. "Единая Россия" провела второй Социальный онлайн-форум под председательством Дмитрия Медведева. Объединенная лево-патриотическая партия, в которую вошли представители "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России", встретилась с известными политическими блогерами. Не остаются в стороне и малые политические силы. Какого диалога хотят сами граждане? Чего они ожидают от каждой из партий?С какими предвыборными обращениями планируют выходить политические силы? И соответствуют ли они системе ценностей избирателей?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол ЭИСИ в преддверии выборов в ГД РФ

12:10 09.02.2021 (обновлено: 12:16 09.02.2021)
 
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11 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Базовые ценности: какие партии соответствуют ожиданиям избирателей?".
Задать вопрос

К участию приглашены:
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;
- президент фонда "Петербургская политика" Михаил ВИНОГРАДОВ;
- руководитель центрального аппарата партии "Справедливая Россия" Дмитрий ГУСЕВ;
- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений МИНЧЕНКО;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей СТАРОВОЙТОВ;
- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.

Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус АЛИЕВ.

Политическая активность в России с начала года набрала сильнейшую динамику. "Единая Россия" провела второй Социальный онлайн-форум под председательством Дмитрия Медведева. Объединенная лево-патриотическая партия, в которую вошли представители "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России", встретилась с известными политическими блогерами. Не остаются в стороне и малые политические силы.
Какого диалога хотят сами граждане? Чего они ожидают от каждой из партий?С какими предвыборными обращениями планируют выходить политические силы? И соответствуют ли они системе ценностей избирателей?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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