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В ДНР считают, что силовики готовятся к активизации боевых действий

В ДНР считают, что силовики готовятся к активизации боевых действий

Заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе свидетельствует о... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:06

2021-02-09T15:06

2021-02-09T15:06

донецкая народная республика

леонид кравчук

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе свидетельствует о подготовке украинских силовиков к активизации боевых действий в регионе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Камышов.Ранее Кравчук заявил, что реагировать на обстрелы нужно зеркально - "выстрелом на каждый выстрел".По его словам, несмотря на то, что украинские силовики обстреливают территорию республики, Народная милиция ДНР придерживается договоренностей о прекращении огня. По мнению Камышова, такое заявление Кравчука говорит о том, что Киев утратил контроль над определенными вооруженными формированиями или "о подготовке к обострению на линии соприкосновения"."Фактически глава украинской делегации по мирному урегулированию конфликта призывает вооруженные формирования Украины к обстрелам наших территорий… Высказывания Кравчука также говорят о подготовке к горячей фазе, которую инициируют вооруженные формирования Украины", - заявил Камышов.

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, леонид кравчук, украина, в мире