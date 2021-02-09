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В ДНР считают, что силовики готовятся к активизации боевых действий
В ДНР считают, что силовики готовятся к активизации боевых действий
Заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе свидетельствует о... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:06
2021-02-09T15:06
донецкая народная республика
леонид кравчук
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе свидетельствует о подготовке украинских силовиков к активизации боевых действий в регионе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Камышов.Ранее Кравчук заявил, что реагировать на обстрелы нужно зеркально - "выстрелом на каждый выстрел".По его словам, несмотря на то, что украинские силовики обстреливают территорию республики, Народная милиция ДНР придерживается договоренностей о прекращении огня. По мнению Камышова, такое заявление Кравчука говорит о том, что Киев утратил контроль над определенными вооруженными формированиями или "о подготовке к обострению на линии соприкосновения"."Фактически глава украинской делегации по мирному урегулированию конфликта призывает вооруженные формирования Украины к обстрелам наших территорий… Высказывания Кравчука также говорят о подготовке к горячей фазе, которую инициируют вооруженные формирования Украины", - заявил Камышов.
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донецкая народная республика, леонид кравчук, украина, в мире

В ДНР считают, что силовики готовятся к активизации боевых действий

15:06 09.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке
Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе свидетельствует о подготовке украинских силовиков к активизации боевых действий в регионе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Камышов.
Ранее Кравчук заявил, что реагировать на обстрелы нужно зеркально - "выстрелом на каждый выстрел".
"Как всегда, Украина игнорирует реальное положение вещей на линии соприкосновения и черное пытается выставить белым. Да, ситуация сегодня достаточно напряженная, но это напряжение связано, прежде всего, с повышенной активностью именно украинских вооруженных формирований", - сказал РИА Новости Камышов.
По его словам, несмотря на то, что украинские силовики обстреливают территорию республики, Народная милиция ДНР придерживается договоренностей о прекращении огня. По мнению Камышова, такое заявление Кравчука говорит о том, что Киев утратил контроль над определенными вооруженными формированиями или "о подготовке к обострению на линии соприкосновения".
"Фактически глава украинской делегации по мирному урегулированию конфликта призывает вооруженные формирования Украины к обстрелам наших территорий… Высказывания Кравчука также говорят о подготовке к горячей фазе, которую инициируют вооруженные формирования Украины", - заявил Камышов.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
Донецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукУкраинаВ мире
 
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