В ДНР считают, что силовики готовятся к активизации боевых действий
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе свидетельствует о подготовке украинских силовиков к активизации боевых действий в регионе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Камышов.
Ранее Кравчук заявил, что реагировать на обстрелы нужно зеркально - "выстрелом на каждый выстрел".
"Как всегда, Украина игнорирует реальное положение вещей на линии соприкосновения и черное пытается выставить белым. Да, ситуация сегодня достаточно напряженная, но это напряжение связано, прежде всего, с повышенной активностью именно украинских вооруженных формирований", - сказал РИА Новости Камышов.
По его словам, несмотря на то, что украинские силовики обстреливают территорию республики, Народная милиция ДНР придерживается договоренностей о прекращении огня. По мнению Камышова, такое заявление Кравчука говорит о том, что Киев утратил контроль над определенными вооруженными формированиями или "о подготовке к обострению на линии соприкосновения".
"Фактически глава украинской делегации по мирному урегулированию конфликта призывает вооруженные формирования Украины к обстрелам наших территорий… Высказывания Кравчука также говорят о подготовке к горячей фазе, которую инициируют вооруженные формирования Украины", - заявил Камышов.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения