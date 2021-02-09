https://ria.ru/20210209/donbass-1596625654.html

В ЛНР оценили слова Кравчука о необходимости ответного огня в Донбассе

В ЛНР оценили слова Кравчука о необходимости ответного огня в Донбассе

Заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе противоречит... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:18

2021-02-09T10:18

2021-02-09T10:18

россия

обсе

владислав дейнего

луганская народная республика

леонид кравчук

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155220/06/1552200678_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_d31bd8aba44db7d64f0b6b43d5d64ff7.jpg

ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе противоречит дополнительным мерам по обеспечению перемирия, вступившим в силу в июле прошлого года, и в целом минским соглашениям, заявил во вторник полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.Ранее Кравчук заявил, что реагировать на обстрелы нужно зеркально - "выстрелом на каждый выстрел"."Следующая фраза Леонида Макаровича Кравчука - "на каждый выстрел отвечать выстрелом" - противоречит не только всей логике мирных переговоров, но и документу, собственноручно подписанному его предшественником в роли полномочного представителя Украины в контактной группе Леонидом Даниловичем Кучмой в июле прошлого года (о допмерах - ред.)", - говорится в заявлении Дейнего в Telegram-канале МИД ЛНР.По его мнению, озвученная Кравчуком позиция "поражает откровенной агрессией" и свидетельствует о намерении Киева отказаться от мирного урегулирования конфликта в Донбассе."Фактически господин Кравчук предлагает нам вести переговоры, используя "котловой" метод убеждения 2014-2015 годов, который он почему-то считает приемлемым. И в ответ на вчерашний обстрел школы в Золотом-5 (населенный пункт под контролем ЛНР - ред.) открыть огонь по одной из школ "на той стороне"?" - добавил Дейнего.Глава МИД ЛНР подчеркнул, что республика, несмотря на такие заявления Киева, "неуклонно следует обязательствам, принятым в рамках минских переговоров". Он призвал всех, кто имеет хоть какое-то влияние на Киев, "образумить украинское руководство" и вернуть его к выполнению своих обязательств по утвержденному резолюцией Совета Безопасности ООН комплексу мер по выполнению минских договоренностей."В преддверии шестилетия со дня подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений надеемся, что публичные призывы официальных лиц Украины к эскалации конфликта, являющиеся грубым и прямым нарушением минских соглашений как единственных договоренностей по мирному урегулированию, получат надлежащую оценку и посредников в контактной группе - России и ОБСЕ, и "нормандских" гарантов обязательств Киева - Германии и Франции", - подчеркнул Дейнего.

https://ria.ru/20210208/obstrel-1596496350.html

https://ria.ru/20210202/lnr-1595612629.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, владислав дейнего, луганская народная республика, леонид кравчук, оон, украина, в мире