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В ЛНР оценили слова Кравчука о необходимости ответного огня в Донбассе
В ЛНР оценили слова Кравчука о необходимости ответного огня в Донбассе
Заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе противоречит... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:18
2021-02-09T10:18
россия
обсе
владислав дейнего
луганская народная республика
леонид кравчук
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе противоречит дополнительным мерам по обеспечению перемирия, вступившим в силу в июле прошлого года, и в целом минским соглашениям, заявил во вторник полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.Ранее Кравчук заявил, что реагировать на обстрелы нужно зеркально - "выстрелом на каждый выстрел"."Следующая фраза Леонида Макаровича Кравчука - "на каждый выстрел отвечать выстрелом" - противоречит не только всей логике мирных переговоров, но и документу, собственноручно подписанному его предшественником в роли полномочного представителя Украины в контактной группе Леонидом Даниловичем Кучмой в июле прошлого года (о допмерах - ред.)", - говорится в заявлении Дейнего в Telegram-канале МИД ЛНР.По его мнению, озвученная Кравчуком позиция "поражает откровенной агрессией" и свидетельствует о намерении Киева отказаться от мирного урегулирования конфликта в Донбассе."Фактически господин Кравчук предлагает нам вести переговоры, используя "котловой" метод убеждения 2014-2015 годов, который он почему-то считает приемлемым. И в ответ на вчерашний обстрел школы в Золотом-5 (населенный пункт под контролем ЛНР - ред.) открыть огонь по одной из школ "на той стороне"?" - добавил Дейнего.Глава МИД ЛНР подчеркнул, что республика, несмотря на такие заявления Киева, "неуклонно следует обязательствам, принятым в рамках минских переговоров". Он призвал всех, кто имеет хоть какое-то влияние на Киев, "образумить украинское руководство" и вернуть его к выполнению своих обязательств по утвержденному резолюцией Совета Безопасности ООН комплексу мер по выполнению минских договоренностей."В преддверии шестилетия со дня подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений надеемся, что публичные призывы официальных лиц Украины к эскалации конфликта, являющиеся грубым и прямым нарушением минских соглашений как единственных договоренностей по мирному урегулированию, получат надлежащую оценку и посредников в контактной группе - России и ОБСЕ, и "нормандских" гарантов обязательств Киева - Германии и Франции", - подчеркнул Дейнего.
https://ria.ru/20210208/obstrel-1596496350.html
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россия
луганская народная республика
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россия, обсе, владислав дейнего, луганская народная республика, леонид кравчук, оон, украина, в мире

В ЛНР оценили слова Кравчука о необходимости ответного огня в Донбассе

10:18 09.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе противоречит дополнительным мерам по обеспечению перемирия, вступившим в силу в июле прошлого года, и в целом минским соглашениям, заявил во вторник полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
Ранее Кравчук заявил, что реагировать на обстрелы нужно зеркально - "выстрелом на каждый выстрел".
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8 февраля, 13:16
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"Следующая фраза Леонида Макаровича Кравчука - "на каждый выстрел отвечать выстрелом" - противоречит не только всей логике мирных переговоров, но и документу, собственноручно подписанному его предшественником в роли полномочного представителя Украины в контактной группе Леонидом Даниловичем Кучмой в июле прошлого года (о допмерах - ред.)", - говорится в заявлении Дейнего в Telegram-канале МИД ЛНР.
По его мнению, озвученная Кравчуком позиция "поражает откровенной агрессией" и свидетельствует о намерении Киева отказаться от мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
"Фактически господин Кравчук предлагает нам вести переговоры, используя "котловой" метод убеждения 2014-2015 годов, который он почему-то считает приемлемым. И в ответ на вчерашний обстрел школы в Золотом-5 (населенный пункт под контролем ЛНР - ред.) открыть огонь по одной из школ "на той стороне"?" - добавил Дейнего.
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Глава МИД ЛНР подчеркнул, что республика, несмотря на такие заявления Киева, "неуклонно следует обязательствам, принятым в рамках минских переговоров". Он призвал всех, кто имеет хоть какое-то влияние на Киев, "образумить украинское руководство" и вернуть его к выполнению своих обязательств по утвержденному резолюцией Совета Безопасности ООН комплексу мер по выполнению минских договоренностей.
"В преддверии шестилетия со дня подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений надеемся, что публичные призывы официальных лиц Украины к эскалации конфликта, являющиеся грубым и прямым нарушением минских соглашений как единственных договоренностей по мирному урегулированию, получат надлежащую оценку и посредников в контактной группе - России и ОБСЕ, и "нормандских" гарантов обязательств Киева - Германии и Франции", - подчеркнул Дейнего.
 
РоссияОБСЕВладислав ДейнегоЛуганская Народная РеспубликаЛеонид КравчукООНУкраинаВ мире
 
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